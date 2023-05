Sander Schimmelpenninck gaat er met gestrekt been in na berichtgeving over Berghuis en Brobbey

Sander Schimmelpenninck heeft gereageerd op de berichtgeving omtrent de vuistslag van Ajax-aanvaller Steven Berghuis. Volgens de eerste berichten gaf Berghuis een klap aan een omstander bij De Grolsch Veste toen zijn ploeggenoot Brian Brobbey racistisch werd bejegend, maar de betrokken partijen hebben dat niet bevestigd.

Niettemin ging Schimmelpenninck er met gestrekt been in op Twitter. "Het wordt tijd dat men in Twente eens racisten gaat corrigeren, dan hoeft Berghuis dat niet meer te doen", schreef de columnist, die zelf ook uit de regio afkomstig is: hij werd geboren in Hengelo en groeide op in Diepenheim.

Een anonieme getuige zei dat de omstander Brobbey uitschold voor 'kankerzwarte' en dat Berghuis daardoor uithaalde. In de reacties van Berghuis en Ajax werd daar niet over gerept; het management van Berghuis stelde dat hij zelf werd uitgescholden. Toch reageerde Brobbey op Instagram door een foto van zichzelf te delen met Berghuis, begeleid met een hartje.

Wordt tijd dat men in Twente eens racisten gaat corrigeren, dan hoeft Berghuis dat niet meer te doen. https://t.co/jb2QHf4ihT — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) May 28, 2023

