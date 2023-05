Schitterende beelden na laatste fluitsignaal op Goodison Park: Everton-fans worden he-le-maal gek

Everton heeft zich zondagavond op de laatste speeldag van de Premier League verzekerd van een langer verblijf in de Premier League. The Toffees waren bezig aan een dramatisch seizoen, maar dankzij een 1-0 zege op Bournemouth blijven ze actief op het hoogste niveau. Dat was natuurlijk voldoende reden voor een ouderwetse pitch invasion na het laatste fluitsignaal.

Het kon in de laatste speelronde van de Premier League nog alle kanten op onderin. Southampton was al gedegradeerd, Everton, Leicester City en Leeds United gingen uitmaken wie op de veilige zeventiende plek zou eindigen. Die is dus een prooi geworden voor Everton. Leicester City stond er lang goed voor en mocht door een 1-0 voorsprong tegen West Ham United en lange 0-0 bij Everton - Bournemouth serieus dromen van lijfsbehoud, maar in minuut 57 viel in Liverpool de bevrijdende 1-0. Een pegel van Abdoulaye Doucouré zorgde voor een enorme ontlading én opluchting op Goodison Park.

Artikel gaat verder onder video

De scheidsrechter telde er na negentig minuten liefst tien minuten bij op, waardoor de slotfase zenuwslopend was. Leeds United was door de nederlaag tegen Tottenham Hotspur uitgespeeld, Leicester City won met 2-1 van West Ham United en had daardoor nog een klein beetje hoop op een sensationele ontsnapping. Maar die kwam er niet, want Everton trok de 1-0 voorsprong over de streep. Wat volgde was een ouderwetse pitch invasion, waarbij tienduizenden dolblije Toffees het veld betraden. Everton speelde zich veilig en mag zich gaan opmaken voor nóg een seizoen Premier League.