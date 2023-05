Schöne bekogeld tijdens interview: 'En meteen weglopen, heel zielig'

Een onverlaat wierp een voorwerp richting Lasse Schöne, toen de middenvelder van NEC een interview gaf na de verloren wedstrijd tegen FC Twente. Schöne sprak van een 'zielige' actie en ook Twente-aanvoerder Robin Pröpper was er niet blij mee.

Schöne werd tijdens het interview gevraagd naar enkele fouten die Jasper Cillessen maakte. "Het is ook makkelijk. Hij heeft één bal die hij misschien te lang vasthoudt, maar het gaat goed", doelde de NEC-aanvoerder op een moment waarop Cillessen zich bijna liet verrassen door de toegesprintte Manfred Ugalde. "Dan gaat zo'n heel stadion daarin mee. Iedere speler heeft weleens een mindere periode."

Schöne kreeg daarna de vraag of Cillessen, gezien zijn vormdip, in bescherming genomen moet worden. Daar was de Deen het niet mee eens. "We zijn allemaal professionals. Hij wil ook gewoon iedere wedstrijd spelen. Iedereen heeft weleens een dipje. Ik denk niet dat je hem daarom rust moet geven, absoluut niet. Hij is professional genoeg. Hij haalde er ook een aantal ballen goed uit."

Vlak daarna werd Schöne bekogeld, ogenschijnlijk met een beker bier. Hij keek meteen in de richting waar het voorwerp vandaan kwam. "En dan nog een beetje stom weglopen. Zielig, heel zielig dit." Daarna vervolgde Schöne zijn betoog over Cillessen. "Hij werkt er keihard voor, dat is duidelijk. Hij heeft een iets mindere periode, maar hij is een verschrikkelijk goede keeper. Ja, soms schiet hij de bal over de zijlijn, maar hij wil iemand aanspelen die vrijstaat. Dat lukte jou ook weleens, hoor", zei Schöne lachend tegen zijn kritische landgenoot Kenneth Perez.

Tijdens het interview liep Robin Pröpper achterlangs. De aanvoerder van Twente pikte de beker op achter Schöne en ging verhaal halen bij de fans. Dat lichtte hij daarna toe voor de camera van ESPN. "Ja, zeker. Je weet hoe iedereen er nu opduikt. Dan moet je nadenken. Je verpest het gewoon voor de rest van de supporters. Voetbal hoort leuk en gezellig te zijn", aldus Pröpper, die er ook van baalde dat de wedstrijd in de tweede helft werd stilgelegd vanwege het gooien van bier. "Er is altijd een enkeling die denkt dat het leuk of grappig is. Die verpest het voor het publiek. Daar baal ik van. Dat is ontzettend zonde."