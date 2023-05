Schuurman loopt leeg na rode kaart en nederlaag tegen Heracles: 'Ik had hem ook geschorst'

FC Dordrecht hield vrijdagavond lang stand in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo en mocht hopen op een goed resultaat, maar na de rode kaart van Jari Schuurman ging het toch nog mis. De huidige nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie scoorde vrijwel meteen daarna de 1-2 en liep vervolgens nog uit naar 1-3. Schuurman had na afloop geen goed woord over voor de scheidsrechter Stan Teuben.

De eerste ontmoeting tussen Heracles Almelo en FC Dordrecht van dit seizoen eindigde in een 8-1 zege voor de Heraclieden, die zich vorige week verzekerden van een terugkeer in de Eredivisie. Ze willen echter meer en hopen PEC Zwolle in de laatste weken van dit seizoen nog te verslaan in de strijd om het kampioenschap. FC Dordrecht leek zich daarom op te kunnen maken voor opnieuw een zware avond, maar de ploeg van trainer Michele Santoni kon op eigen veld veel meer tegenstand bieden. Na ruim een uur spelen stond het nog gelijk en mocht FC Dordrecht serieus hopen op een goed resultaat, maar dat veranderde na de rode kaart van Schuurman.

De middenvelder moest na twee gele kaarten met rood inrukken. Zijn eerste gele kreeg hij wegens aanmerkingen op de leiding, de tweede na een overtreding op Marko Vejinovic. “De grootste frustratie is dat ik het een onterechte tweede geel vind en ook de eerste gele kaart slaat helemaal nergens op”, foeterde Schuurman na afloop voor de camera van ESPN. “Als ik een terechte rode kaart pak zoals tegen ADO, dan is dat zo. Maar in dit geval vind de scheidsrechter het volgens mij gewoon interessant om rood te geven.” Volgens Schuurman had de 0-1 van Heracles Almelo nooit mogen tellen omdat de bal buiten de lijnen was geweest. “Ja, honderd procent en dat weet die gozer zelf ook waarschijnlijk.”

Schuurman ging vervolgens verhaal halen bij de assistent, maar kreeg daarvoor zijn eerste gele kaart. “Ik vraag alleen of die bal niet uit is. Ik gebruik geen scheldwoorden, ik kom niet agressief over. Dan geeft hij al geel, heel raar. Bij de een mag je tegenwoordig alles zeggen, bij de ander niks.” De tweede gele kaart volgde na een overtreding op Vejinovic, een speler die Schuurman nog kent van zijn tijd bij Feyenoord. “Hij is een goede kerel en ik zou ook gaan liggen. Natuurlijk is het een overtreding, maar het is geen tweede geel. Ik vind het heel overtreden bestraft. Wij als Dordrecht moeten tegen Heracles op ons scherpst van de snede zijn, maar dan geeft hij bij mijn eerste overtreding meteen geel. Dat vind ik heel kinderachtig. Ik ben geschorst, maar als ik heel eerlijk ben had ik de scheidsrechter voor de volgende wedstrijd ook geschorst.”