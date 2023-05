Simons stipt zorgelijk punt aan als reden voor verslapping bij PSV

Xavi Simons baalt van de onnodige remise van zijn PSV tegen SC Heerenveen. De Eindhovenaren konden plek twee in eigen huis veiligstellen, maar kwamen niet langs de stugge Friezen. Xavi Simons stipte na afloop een punt aan waarvan hij denkt waarom PSV de wedstrijd zo uit handen gaf.

"Ik denk gewoon dat het gaat om de concentratie om de derde en de vierde goal te maken. Ik denk gewoon dat er laks over nagedacht wordt, maarja... Nu moeten we in de laatste wedstrijd tegen AZ", aldus Simons, wiens uitspraken opmerkelijk zijn te noemen. Met de belangen die er voor PSV in deze fase van het seizoen op het spel staan zou er van laksheid geen spraken mogen zijn.

"Dit voelt slecht voor iedereen. Je begint goed aan de wedstrijd, maar laat het dan gewoon uit je handen glippen. Dat kan niet", is de aanvaller duidelijk, die het wel knap vond dat zijn ploeg in de laatste tien minuten nog terug wist te komen tot 3-3: "We staan 1-3 achter en dan proberen we in de laatste minuut nog de 4-3 te scoren, maar dat lukt niet. We moeten leren van dit en volgende week hebben we de kans om het af te maken."

Tegen Heerenveen werd PSV voornamelijk gevaarlijk uit standaardsituaties, wat voor Simons hopelijk zal veranderen tegen AZ. De aanvaller noemt het frustrerend dat PSV veelal door opportunistisch te spelen tot kansen kwam, maar zag wel dat het daarmee door de twee treffers in de laatste tien minuten werd beloond.