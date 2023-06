Sparta beloont aanvaller na stuntjaar in KNVB Beker met Spakenburg met Rotterdamse transfer

Sparta Rotterdam heeft de gelederen voor komend seizoen alvast versterkt met Luuk Admiraal. De aanvaller komt over van stadgenoot Excelsior en heeft voor twee seizoenen getekend op Het Kasteel. Afgelopen seizoen maakte Admiraal nog furore namens bekerstuntploeg Spakenburg.

Sparta laat via de clubkanalen weten de Admiraal in eerste instantie aansluit bij de beloften van de club. Daarnaast zal hij wel veelvuldig aansluiten bij het eerste elftal van de club uit Rotterdam-West. Admiraal wist nooit echt potten te breken bij Excelsior, dat hem de kans gaf vanuit de jeugd van ASWH. Uiteindelijk kwam de aanvaller tot twee wedstrijden voor de Kralingers.

Excelsior besloot Admiraal afgelopen seizoen te verhuren aan Spakenburg en dat bleek een gouden greep. De vleugelspeler was in 24 competitiewedstrijden goed voor elf doelpunten en twee assists. Spakenburg haalde daarnaast de halve finale van de KNVB Beker, waarin PSV te sterk was. Admiraal deed ook mee tegen FC Groningen (0-3 winst) en FC Utrecht (1-4 winst). In Stadion Galgenwaard was hij trefzeker.

Admiraal (21) is zeker niet de eerste aanwinst van Sparta. De club sloeg met Django Warmerdam (FC Utrecht), Pelle Clement (RKC Waalwijk) en Saïd Bakari (RKC Waalwijk) al drie slagen. Zij komen allemaal transfervrij naar Het Kasteel. Warmerdam sluit dus eerst aan bij Jong Sparta, dat uitkomt in de Tweede Divisie. Daar werden de Rotterdamse beloften afgelopen seizoen tiende met 43 punten.