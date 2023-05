'Spelersgroep Barcelona schuift Frenkie de Jong naar voren'

Frenkie de Jong maakt bij FC Barcelona een flinke stap in de hiërarchie. De 26-jarige middenvelder droeg afgelopen weekend voor het eerst sinds zijn komst naar de Catalaanse club de aanvoerdersband. Binnen de spelersgroep zouden nu stemmen opgaan om de Nederlander tot de vaste groep aanvoerders toe te laten.

Dat schrijft de Spaanse journalist Ivan San Antonio in de krant Sport. "Er gaan stemmen op in de kleedkamer die hem zien als een zeer goede optie om hen te vertegenwoordigen", weet hij te melden. De Jong droeg afgelopen weekend tijdens het verloren duel met Real Valladolid voor het eerst de band toen Marc-André ter Stegen en Sergi Roberto het veld in de rust verlieten.

Nadat Gerard Piqué halverwege het seizoen al gestopt was, neemt Barcelona over twee weken na het laatste competitieduel tegen Celta de Vigo ook afscheid van oudgedienden Sergio Busquets en Jordi Alba. Van de vaste kern aanvoerders blijven daardoor alleen doelman Ter Stegen en rechtsback annex middenvelder Roberto over.

Andere kandidaten om tot de officiële groep clubcaptains toe te treden zouden Robert Lewandowski, Ronald Araújo en Pedri zijn. "Toch is één van de spelers wiens toewijding aan de club buiten kijf staat onopgemerkt gebleven", schrijft San Antonio over De Jong. Het feit dat de Nederlander afgelopen zomer standvastig bij de club bleef ondanks pogingen van Barcelona om hem tot een vertrek te bewegen speelt daarbij een grote rol, zo beredeneert de journalist.