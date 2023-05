Stadionspeaker MVV kort na play-offduel met NAC Breda overleden

Ontzettend verdrietig nieuws uit Maastricht: Bert Bouvrie, de stadionspeaker van MVV, is plotseling overleden. Na afloop van het play-offduel tussen MVV en NAC Breda is hij thuis overleden. "Wij wensen namens de hele MVV-familie zijn eigen familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte met het verwerken van deze enorme klap."

Dat communiceert MVV op het clubkanaal. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend gemaakt. Maar na de verloren wedstrijd in de play-offs is Bouvrie huiswaarts gekeerd en daar onverwacht overleden. "De schrik en verslagenheid bij MVV is enorm. Als club verliezen wij een echte clubman in hart en nieren. Bert was zijn hele leven al trouw supporter van MVV en sinds een jaar onze stadionspeaker", laat de club weten.

Artikel gaat verder onder video

Hij was de opvolger van Frans Jacobs, die het rustiger aan wilde gaan doen als stadionspeaker. "Op Bert kon altijd een beroep worden gedaan, ook als er andere organisaties in het stadion een evenement hadden. Wij zullen Bert gaan missen, zijn stem maar vooral zijn mooie persoonlijkheid", laat de Eerste Divisie-club weten in het verdrietige bericht.

Vrijdag wordt er afscheid genomen van Bouvrie, over wie collega Jacobs in het persbericht nog mooie woorden deelt. "In EEN seizoen groeide Bert uit tot de nieuwe MVV stem met dat vleugje heerlijke "Mestreechse" bravour", schrijft Jacobs. "Hij kon exact uitleggen hoe die mislukte aanval, beter uitgevoerd had kunnen worden. Kortom je stond midden in het leven en wist als echte "sjeng" raad met veel situaties. Toen we na de wedstrijd tegen NAC naar huis gingen gaf je me een hand, bedankte voor de steun en vertrouwen in het afgelopen seizoen, wenste mij een fijne vakantie en tot volgend seizoen. Helaas mag dat volgend seizoen er voor jou niet meer komen."