Stekelenburg verklaart keuze om te stoppen: 'Opstaan wordt moeilijker'

Maarten Stekelenburg kondigde onlangs zijn afscheid aan als speler in het betaalde voetbal. De veertigjarige doelman heeft nog steeds plezier in het spelletje, maar vindt dit het juiste moment om uit de voetballerij te stappen. De manier waarop Stekelenburg in de ochtend wakker wordt na een training speelt ook mee in zijn keuze.

"Het moet een keer ophouden Hans", begint de goalie tegenover ESPN. "De pijntjes beginnen wel te komen en het speelt ook mee dat je niet meer speelt natuurlijk", doelt Stekelenburg op zijn rol als derde keeper bij Ajax. Hans Kraay junior vroeg zich af met wat voor pijntjes te veertigjarige doelman van Ajax kampt, maar daar hoeft Stekelenburg niet lang over na te denken: "Waar niet?", zegt de doelman lachend. "Het gaat allemaal wat moeilijker nu en je kan ook te lang doorgaan natuurlijk."

Vervolgens vraagt Kraay zich af of de doelman het nog wel leuk vindt om elke dag te duiken: "Ik vind het duiken nog wel leuk, dat zal nooit anders zijn. Ik vind het trainen nog iedere dag leuk, maar het opstaan in de ochtend wordt wat moeilijker", doelt Stekelenburg op de klachten die op zijn leeftijd erger worden.

De doelman, die binnenkort 41 jaar wordt, zal de komende tijd uit de voetballerij stappen om zich te oriënteren op een volgende stap in zijn loopbaan. "Ik wil eerst ondervinden hoe dit is en daarna zien we verder. Nu ga ik genieten met mijn gezin en dingen doen die ik al heel lang niet hebben doen", aldus de doelman uit Haarlem.