Streep door huldiging Van Bommel en Overmars met Antwerp FC

Mark van Bommel en Marc Overmars krijgen voorlopig geen huldiging voor het winnen van de Belgische beker. Vorig weekend legde de Nederlandse coach met Antwerp FC beslag op de hoofdprijs en er was al gecommuniceerd dat er vandaag (donderdag) over een week een huldiging zou plaatsvinden, maar die gaat toch niet door.

Dat heeft Antwerp FC donderdag laten weten op het clubkanaal. "De huldiging voor onze bekerwinst op het stadhuis, volgende week donderdag, gaat niet door", communiceert de nummer twee van België. De belangrijkste reden is dat de huldiging de sportieve prestaties van Antwerp FC in de play-offs van België in de weg zouden kunnen zitten. Drie dagen na de huldiging staat namelijk de topper met Club Brugge op de rol voor Van Bommel en consorten.

"RAFC wil de focus op het sportieve (het vervolg van de Champions' play-offs) leggen en tegelijk rekening houden met de feedback van onze fans die het een lastig tijdstip vinden om tijdig op de Grote Markt te geraken", schrijft de Belgische club. Vanuit de supporters was er veel onvrede, omdat het moeilijk zou zijn om vanwege werkzaamheden al op het vroege tijdstip (18.30 uur) aanwezig te zijn.

Bovendien strijdt Antwerp FC na de overwinning op Union Sint-Gillis (0-2) ook nog volop mee om de Belgische landstitel. Als die ook wordt veroverd, dan valt er zelfs dubbel wat te vieren bij het uitstellen van de huldiging. Of trainer Van Bommel ook invloed heeft gehad in dit besluit, is niet bekend.

Peter Wouters, van het kabinet van Antwerpen, snapt het besluit van de voetbalclub wel. “RAFC en stad zijn dan ook van oordeel dat alle aandacht naar het sportieve moet gaan. Het laatste wat we willen als stad, is dat deze bekerhuldiging de voorbereiding op de aankomende sleutelduels zou verstoren. We wachten de spannende ontknoping af en gaan in samenspraak met RAFC op zoek naar een nieuwe datum. Wie weet hebben we dan meteen een historische dubbel te vieren”, laat hij weten bij het Gazet van Antwerpen.