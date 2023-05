Studio Voetbal geeft transferadvies: 'Dit zou toch een geweldige aanwinst voor Feyenoord zijn?'

Als Feyenoord deze zomer op zoek gaat naar versterking, komen Million Manhoef en Koki Saito volgens de analisten van Studio Voetbal in aanmerking. Gevraagd naar de 'parel van het Eredivisie-seizoen' noemt Arno Vermeulen de naam van Manhoef en Pierre van Hooijdonk die van Saito, waarna de spelers aan Feyenoord worden gelinkt.

Vermeulen vindt Manhoef 'echt een sensatie' bij Vitesse. De 21-jarige rechtervleugelspeler was dit seizoen in 33 duels goed voor 9 doelpunten en 5 assists; vorige week maakte hij nog een hattrick tijdens de 6-0 zege op FC Groningen. "Dat vind ik echt een sensatie dit seizoen. Ik had niet gedacht dat die jongen zich zo zou ontwikkelen", aldus Vermeulen.

"Ik houd enorm van dit soort explosieve, doelgerichte spelers. Hij heeft nota bene in het verleden nog back gespeeld. Met zijn snelheid en explosiviteit zit er ook nog wel rek in. Ik denk dat veel ploegen zo'n speler wel zouden willen hebben", stelt de NOS-commentator. Pierre van Hooijdonk reageert: "Dit zou toch een geweldige aanwinst voor Feyenoord zijn?"

"Ja, zeker", antwoordt Ibrahim Afellay op zijn beurt. "Maar dat vind ik ook van die jongen van Sparta, Saito. Als ze die kunnen huren voor de flanken…" Saito wordt door Van Hooijdonk aangewezen als parel van het seizoen. "Ik heb zo genoten van 'm." Saito werd dit seizoen door Lommel SK (deel van de City Football Group) verhuurd aan Sparta.