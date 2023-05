Suriname strikt Kenneth Vermeer en nog drie 'Nederlandse' internationals

Aron Winter kan als bondscoach van Suriname vanaf heden een beroep doen op de ervaren doelman Kenneth Vermeer. Daarnaast krijgt Suriname ook de beschikking over drie andere 'Nederlandse' internationals.

Vermeer is formeel clubloos nu zijn contract bij het Amerikaanse Cincinnati FC, waar hij twee jaar speelde, is afgelopen. In het verleden kwam de doelman met een verleden bij onder meer Ajax en Feyenoord vijf keer uit voor het Nederlands elftal, waarvoor hij in 2012 debuteerde met een 0-0 gelijkspel tegen Duitsland. In 2015 vertegenwoordigde hij Oranje voor het laatst in een met 2-0 gewonnen oefenduel met Spanje.

Artikel gaat verder onder video

Doordat de FIFA tegenwoordig toestaat dat spelers die al voor een land hebben gekozen toch nog kunnen switchen naar een andere ploeg, kan Winter vanaf nu een beroep op de ervaren doelman gaan doen. Bovendien krijgt hij nog drie andere spelers met een Nederlandse achtergrond tot zijn beschikking.

Ook Stefano Denswil (Trabzonspor), Daishawn Redan (Venezia) en Dhoraso Klas (ADO Den Haag) zijn vanaf heden namelijk beschikbaar voor de Surinaamse ploeg. Denswil speelde zeven keer voor Jong Oranje maar heeft nooit zijn debuut als A-international gemaakt. Redan, die als huurling onder meer uitkwam voor FC Groningen, PEC Zwolle en FC Utrecht, kwam sinds 2019 zelfs tot negen duels in Jong Oranje en scoorde daarin vier keer.