Tadic doet dringend beroep op de KNVB: 'Snap dat je een statement moet maken, maar zo doe je dat niet'

Dusan Tadic doet een duidelijk beroep op de KNVB: schaf de huidige strenge maatregelen rond de supporters af. Volgens de aanvoerder van Ajax is de huidige gang van zaken niet langer houdbaar. Andere geluiden zijn juist weer dat het terugdraaien van de maatregelen géén oplossing is voor het probleem.

“Het is zo niet mogelijk. Ik snap dat je een statement moet maken, maar zo doe je dat niet. Er komt alleen maar meer spanning en dat is niet goed. Er zijn acht minuten gespeeld, wat is dat?”, liet de aanvoerder zich geciteerd door Voetbal International ontvallen tijdens de persconferentie. Eerder bij ESPN liet hij ook al weten dat er in het buitenland met argusogen wordt gekeken naar de ontwikkelingen in de Eredivisie. “Er wordt door mensen in Servië gevraagd wat er in Nederland aan de hand. Dit is een mooi land met fijne mensen, maar we moeten een statement maakt, omdat er huilende kinderen zijn.”

“In Holland is het soms normaal om van een muis een olifant te maken. Als je iedere wedstrijd voor elk gegooid bekertje staakt, wordt er in sommige landen helemaal niet meer gevoetbald. In Servië bijvoorbeeld? Ja, precies”, vervolgde de captain van Ajax tegenover De Telegraaf. “Dit is onmogelijk. Ik ben het ermee eens dat er een statement wordt afgegeven. Maar niet op deze manier.” Trainer John Heitinga pleitte tijdens de persconferentie voor Engels beleid in Nederland, waar het drinken van bier op de tribunes niet toegestaan is.

Afschaffen geen optie meer

Wim Kieft kwam bij Veronica Offside tot dezelfde conclusie dat de maatregelen niet de juiste oplossing zijn. “De KNVB heeft hard gefaald met deze maatregelen. Maar nu kun je niet meer terug”, zei de analist daarbij ook. “Dan denkt iedereen van: ‘Het mag weer, we gaan nog meer gooien.’ Het is een eindeloos verhaal, dit.”

In De Gelderlander sluit voormalig FC Groningen-directeur Hans Nijland zich aan bij de woorden van Kieft: de maatregelen intrekken zijn volgens hem geen oplossing meer. “Het beleid een paar wedstrijden voor het eind herzien, is slapjanusgedrag. Dat moet je nu niet willen. Ik weet dat het knullig overkomt, een wedstrijd staken omdat een jochie van 16 een beker bier gooit, maar we moeten dit nu gezamenlijk oplossen. Dat doe je niet door al terug te komen op wat je onlangs hebt besloten”, zei Nijland.