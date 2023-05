Ten Hag krijgt advies: 'Met alle respect, maar als Weghorst de voorkeur krijgt...'

Anthony Martial heeft geen toekomst bij Manchester United, zo vermoeden Alan Shearer en Ian Wright. De aanvaller pendelt de laatste weken tussen de bank en de basis; zondag kreeg Wout Weghorst de voorkeur tegen West Ham United (1-0 nederlaag), waardoor Martial het moest stellen met een invalbeurt.

De 27-jarige Martial heeft een contract tot medio 2024 met de optie voor een extra jaar. Shearer raadt trainer Erik ten Hag aan om afscheid te nemen van de Fransman. "Martial heeft genoeg kansen gekregen. Ik denk dat het besluit over hem al is genomen, en anders had het al genomen moeten zijn", zei Shearer zondagavond bij Premier League Production..

"Hij is simpelweg niet goed genoeg om Man United te helpen richting het gewenste niveau. Als hij goed genoeg was, dan zou hij regelmatig in de basis staan en doelpunten maken. Hij heeft zijn tijd gehad", oordeelt de topscorer aller tijden van de Premier League.

Volgens Wright is het een teken aan de wand dat Weghorst zondag in de basis stond. "Met alle respect voor Martial, maar als Wout Weghorst de voorkeur krijgt, dan heb je een probleem."

