Ten Hag laat er geen misverstand over bestaan en benoemt wat er nodig is bij Manchester United

Manchester United en Erik ten Hag kunnen een groen vinkje zetten achter de belangrijkste doelstelling voor dit seizoen. De Engelse topclub slaagde er vorig seizoen niet in zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League en daar moest Ten Hag verandering in zien te brengen. Geen eenvoudige opdracht, maar het is de oud-trainer van FC Utrecht en Ajax gelukt. Dat betekent echter niet dat hij nu rustig achterover gaat leunen.

Ruim een jaar geleden alweer maakte Ajax bekend dat Ten Hag na afloop van het vorige seizoen zou gaan vertrekken naar Manchester United. De oefenmeester stond voor een loodzware klus om de ‘gevallen’ grootmacht terug naar de top te brengen. De start was rampzalig. Manchester United ging op de eerste speeldag onderuit tegen Brighton & Hove Albion en verloor een week later kansloos bij Brentford. De druk op Ten Hag nam direct toe, maar de clubleiding had er vertrouwen in dat de trainer de boel op de rit zou krijgen.

En dat is Ten Hag dus gelukt. Manchester United werd in de Europa League weliswaar op pijnlijke wijze uitgeschakeld door Sevilla, maar sleepte eerder dit seizoen de eindzege van de League Cup in de wacht en speelt volgende week de finale van de FA Cup tegen Manchester City. Bovendien verzekerde Manchester United zich donderdagavond van deelname aan de Champions League. In de thuiswedstrijd tegen Chelsea was een punt voldoende, maar de ploeg van Ten Hag maakte er een show van en won met 4-1.

“Dit is een grootse prestatie, zeker in de Premier League. Er zijn zoveel sterke clubs met geweldige spelers die ook naar de Champions League willen. Dus als je dit voor elkaar krijgt, is dat heel knap. United hoort in de Champions League”, glunderde Ten Hag na afloop op de persconferentie. Manchester United en Ten Hag houden onder meer Liverpool onder zich. Mohamed Salah heeft zich op Twitter uitgelaten over het feit dat Liverpool volgend seizoen niet in de Champions League, maar Europa League actief is.

Manchester United en Ten Hag zullen er niet om malen. De club keert na een jaar afwezigheid terug in het miljardenbal. Maar Ten Hag is natuurlijk niet van plan voor spek en bonen mee te gaan doen. De oefenmeester heeft met Ajax ervaren hoe mooi de Champions League kan zijn. Maar om een serieuze rol van betekenis te spelen, moet er nog wel flink wat gebeuren. Ook om volgend seizoen om de landstitel te strijden. “Het verschil is nu vrij groot, dus we hebben nog veel werk te doen”, zei Ten Hag. “We maken een goede ontwikkeling door met dit team. Maar we hebben betere spelers nodig om het hoogste te bereiken.”