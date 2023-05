The Day After: Zo vierde Feyenoord het landskampioenschap | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op maandag 15 mei.

Trauner heeft één favoriet nummer; Kökçü en Kraay junior komen niet bij van het lachen

Gernot Trauner pakte zijn moment tijdens de huldiging van Feyenoord. De Oostenrijkse verdediger werd door trainer Arne Slot aangekondigd als 'de beste zanger van de selectie' - of dat zo is valt te betwisten, maar Trauner genoot er zichtbaar van om te zingen.

Enorme mensenmassa op de Coolsingel voor huldiging Feyenoord

Veel supporters van Feyenoord hebben zich in de vroege ochtenduren verzameld bij de Coolsingel om een goed plekje te bemachtigen voor de huldiging. Hoewel de spelers pas rond 12.00 uur op het bordes zullen verschijnen, is er nu al een enorme mensenmassa.



Om stil van te worden: Feyenoord-supporter vertelt hartverscheurend verhaal over haar zoon

Tussen al het feestgedruis in Rotterdam komen ook hartverscheurende persoonlijke verhalen naar boven. Deze vrouw droeg een foto van haar overleden zoon bij zich. "Ik weet zeker dat hij erbij is. We zouden hier met z'n tweeën staan. Ik mis hem zo", zegt ze, terwijl ze tegen de tranen vecht.



Koeman neemt Tete in genade aan en haalt ook Reijnders bij de voorselectie

Ronald Koeman heeft zijn voorselectie voor de finaleronde van de Nations League bekendgemaakt. De bondscoach van Oranje kiest evenals twee maanden geleden voor een grote groep, Tijjani Reijnders is de opvallendste naam in de 32-koppige voorselectie. Ook Kenny Tete mag hopen op een uitverkiezing. Koeman maakt op 29 mei zijn definitieve selectie bekend. Het Nederlands elftal speelt op 14 juni de halve finale van de Nations League tegen Kroatië.

FC Groningen serieus in de problemen: vergunning op de tocht

Het is nog onduidelijk of FC Groningen een vergunning krijgt van de gemeente om de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Sparta Rotterdam af te werken. Eerst moet er gesproken worden over de maatregelen die de club verder nog kan nemen om nieuwe incidenten te voorkomen. Afgelopen weekend ging het tegen Ajax voor de derde keer in korte tijd mis in de Euroborg. Als er geen vergunning komt, zou er een streep kunnen gaan door het duel.

Toulouse isoleert Aboukhlal na beschuldiging van vrouwonvriendelijke opmerking

Zakaria Aboukhlal is tot nader order uit de selectie van Toulouse gezet. Gezien de 'ernstige beschuldigingen' richting de aanvaller traint hij voorlopig individueel, zo meldt zijn club. Toulouse heeft een intern onderzoek ingesteld na berichtgeving van RMC Sport over een uitspraak die Aboukhlal zou hebben gedaan over de verhouding tussen mannen en vrouwen.