Timber reageert op racisme-incident in Spanje: 'Beïnvloedt jou dat met het maken van een transfer?'

Het ging zondagavond, voor de zoveelste keer in korte tijd, mis op de tribunes van een voetbalwedstrijd. Real Madrid-aanvaller Vinicius Júnior werd voortdurend racistisch bejegend door de aanhang van Valencia. Jurriën Timber, die in de zomer mogelijk belangstelling gaat krijgen uit Spanje, reageert op de walgelijke beelden.

“Zou zo’n klimaat, als je nog ooit een transfer naar Spanje zou kunnen maken, jou kunnen beïnvloeden? Dat je bij jezelf denkt: ik wil helemaal niet in zo’n land voetballen”, begint Rondo-presentator Wytse van der Goot. “Ik denk dat je het wel meeneemt in je overweging. Maar ik ga nu niet zeggen dat ik niet in Spanje wil voetballen”, reageert Timber lachend.

Van der Goot heeft begrip voor het antwoord van de Ajacied. “Bij ons gebeuren dit soort dingen natuurlijk ook”, zegt hij, waarna Timber met een pijnlijke constatering komt. “Het is groter dan dit, het probleem zit veel dieper dan voetbal. Iets van de hele maatschappij, denk ik”, zegt de verdediger, die er schande van spreekt dat hij laatste tijd zoveel mis gaat op de tribunes. “Je bent het gewoon zat, oprecht.”

Moeder van Timber

Ook de moeder van Timber, die vaak aanwezig is als aandachtig toeschouwer, vertelt weinig positiefs aan zijn zoon. “Die hoort dan dingen van mensen die achter haar zitten, als iemand weer een bal verliest of zoiets. Dan denk je van: hou het gewoon een keertje leuk. Ik snap dat er emoties bij komen kijken, maar dit is onvolwassen”, voegt de Ajax-verdediger toe.

