Tops en Flops: Feyenoord pakt zestiende landstitel; gestaakte wedstrijden zorgen voor smet op het weekend

Feyenoord werd zondag na zes jaar lang wachten voor de zestiende kampioen van Nederland door met 3-0 te winnen van Go Ahead Eagles. Na de wedstrijd kon het feest eindelijk losbarsten en was er een grote ontlading in De Kuip. Dit weekend stond helaas ook in het teken van de vele (tijdelijk) gestaakte wedstrijden. In Enschede, Volendam, Utrecht én Groningen was het raak. Bij die laatste wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax kon de wedstrijd na negen minuten niet uitgespeeld worden en konden de Amsterdammers weer terugreizen naar de hoofdstad. FCUpdate.nl blikt aan de hand van de Tops & Flops terug op de afgelopen speelronde.

Tops

Feyenoord wordt in een euforische Kuip landskampioen van Nederland

Dat Feyenoord kampioen zou worden dit jaar, was wel al een tijdje duidelijk, maar je moet het toch nog even doen. In een volgepakte Kuip wisten de Rotterdammers drie speelronden voor het einde al landskampioen te worden. De ploeg van Arne Slot won vrij overtuigend met 3-0 van Go Ahead Eagles en maakte het zichzelf niet moeilijk in de wedstrijd. Al na achttien minuten schoot Oussama Idrissi de 1-0 binnen voor Feyenoord en even later was het raak door Santiago Giménez. Voor de rust waren er nog twee mogelijkheden voor de bezoekers, maar na de pauze besliste Igor Paixao de wedstrijd. Na negentig minuten gespeeld te hebben, kon het feest losbarsten en werd de schaal door Giovanni van Bronckhorst en Robin van Persie uitgereikt. Maandag is er weer groot feest, want dan wordt Feyenoord op de Coolsingel gehuldigd voor duizenden mensen.

Wervelende eerste helft van AZ tegen FC Emmen

AZ kende een goede generale voor de ontmoeting met West Ham United van aankomende donderdag. Na 45 minuten spelen stonden de Alkmaarders al met 5-0 voor tegen FC Emmen. Het was niet te zien dat AZ afgelopen donderdag nog een hele intensieve pot in Londen had gespeeld. Na de eerste helft werd het wel een stuk minder en kon Emmen nog een keer scoren via Richairo Zivkovic. Misschien dat de Alkmaarders in de tweede helft wel al bezig waren met de ontmoeting van aankomende donderdag tegen West Ham in de Conference League. Met deze overwinning wordt de druk op Ajax steeds groter. Met een wedstrijd meer gespeeld, staat AZ nu een punt voor op de Amsterdammers, die nu zelfs op een (tijdelijke) vierde stek staan.

Mbuyamba kopt Volendam naar handhaving in de Eredivisie

Xavier Mbuyamba kopte met FC Volendam tegen Sparta Rotterdam twee keer de bal binnen en daardoor werd het 2-1 in het voordeel van de Volendammers. Dat het twee goals waren uit een standaardsituatie was geen wonder, want dit seizoen scoort de club uit het bekende vissersdorp wel heel vaak uit corners of vrije trappen. Nu was Mbuyamba de grote man, maar een aantal weken terug kopte Damon Mirani al twee keer de bal binnen tegen SC Cambuur. Door deze overwinning op Sparta staat Volendam met nog twee wedstrijden te gaan vijf punten voor op nummer zestien FC Emmen. Het moet heel gek lopen, wil Volendam er nog uitgaan dit seizoen. De matchwinner van de wedstrijd van zaterdag staat volgens Fabrizio Romano ook volop in de belangstelling van topclubs AZ, Ajax en PSV. Het is dus nog maar de vraag of Volendam volgend seizoen nog kan beschikken over Mbuyamba.

Xavier Mbuyamba tekent voor beide goals; @fcvolendam zet grote stap richting handhaving! ⚽️⚽️#volspa — ESPN NL (@ESPNnl) May 13, 2023

Cerny en Misidjan zorgen voor ijzersterk Twente in eigen huis

NEC ging met veel goede bedoelingen naar Enschede, maar na negentig minuten stond er een 4-0 score op het bord en konden de Nijmegenaren met een slecht gevoel weer terugreizen. Vaclav Cerny en Virgil Misidjan waren goed in vorm deze wedstrijd. Beiden hadden een assist en een goal achter hun naam staan na negentig minuten. Na het eerste doelpunt van de Tsjech deed hij samen met Misidjan een eerbetoon aan de een jaar geleden overleden Jody Lukoki. Het mooiste moment van de wedstrijd was toch wel bij de goal van de oud-speler van Ludogorets. Het doelpunt zelf was niet eens zo heel bijzonder, maar de pass van Cerny was schitterend. De oud-speler van Ajax en FC Utrecht legde de bal met de buitenkant van zijn voet achter de verdediging van NEC en Misidjan kon zo op het doel aflopen en scoren. Met deze 4-0 overwinning zet Twente zich op een stevige vijfde plek. De ploeg kan met een goed gevoel toewerken naar de play-offs om Europees voetbal.

Prachtig eerbetoon van Vaclav Cerny en Virgil Misidjan aan de deze week een jaar geleden overleden Jody Lukoki ❤️#twenec pic.twitter.com/B2IBnYpC2X — ESPN NL (@ESPNnl) May 12, 2023

Xavi Simons loodst PSV naar een stevige tweede plek

Xavi Simons was maar weer eens heel belangrijk voor PSV. In de wedstrijd tegen Fortuna Sittard leek het er lang op dat de Eindhovenaren dure punten gingen verspelen in de strijd om de tweede plaats, maar door een pegel van de Oranje-international in de 83e minuut werd het 2-1. Het was een moeilijke wedstrijd voor PSV, want al na vier minuten keek het tegen een achterstand aan door een goal van Paul Gladon. Voor rust kon Luuk de Jong nog de gelijkmaker maken door een voorzet van Ibrahim Sangaré binnen te koppen. Het is nog maar de vraag of matchwinner Simons nog te behouden is voor de Eindhovenaren, want Paris Saint-Germain heeft nog altijd de beschikking over een terugkoopclausule van rond de twaalf miljoen euro. Ook zullen er vast andere clubs kijken naar het talent van PSV.

Xavi Simons redt PSV met een prachtige treffer van afstand! 🚀#psvfor — ESPN NL (@ESPNnl) May 14, 2023

Flops

Misdragende supporters zorgen voor (tijdelijk) gestaakte wedstrijden

Veel wedstrijden moesten dit weekend tijdelijk stilgelegd worden en in Groningen werd de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax zelfs helemaal gestaakt door scheidsrechter Jeroen Manschot. Al na vijf minuten werden er fakkels op het veld gegooid en ook kwam er een supporter het veld oprennen met een spandoek. Deze supporter werd door stewards van het veld gehaald en na een kwartier wachten kon de wedstrijd weer hervat worden. Na de hervatting heeft het nog ongeveer drie minuten geduurd, voordat er weer dingen op het veld werden gegooid. Dat was uiteindelijk voldoende om de wedstrijd volledig te staken en op dinsdag weer te laten uitspelen in een leeg stadion. Vrijdag werden er al bekers op het veld gegooid bij de wedstrijd tussen FC Twente en NEC en zaterdag werden de wedstrijden FC Volendam – Sparta Rotterdam en FC Utrecht – RKC Waalwijk ook tijdelijk stilgelegd. Door de nieuwe regels van de KNVB wordt een wedstrijd stilgelegd bij het gooien van een voorwerp op het veld. Dit zorgt voor snellere stakingen, maar op de langere termijn moet het een groot probleem in de stadions oplossen.

FC Groningen - Ajax is definitief gestaakt, nadat er wederom rookbommen op het veld werden gegooid. ❌#groaja — ESPN NL (@ESPNnl) May 14, 2023

Oersaai Heerenveen vermaakt thuispubliek niet.

Sc Heerenveen strijdt nog om een plek in de Europese play-offs, maar daar leek het in de wedstrijd Excelsior totaal niet op. De wedstrijd in Heerenveen eindigde dan ook in een oersaaie 0-0. De Rotterdammers verdienden eigenlijk veel meer dan de Friezen. Kik Pierie, Julian Baas en Reda Kharchouch kregen nog een aantal kansen in de tweede helft om Heerenveen nog meer pijn te doen. Door het 0-0 gelijke spel stegen beide ploegen wel op ranglijst. Heerenveen klom over RKC heen en staat op de befaamde achtste plaats en Excelsior kwam van de gehate zestiende plek af en ging over FC Emmen heen.

Fortuna ziet Kamphuis cruciale fout maken

Fortuna Sittard leek in de wedstrijd tegen PSV op een 0-2 voorsprong te komen, maar die goal werd terecht afgekeurd door een handsbal van Inigo Córdoba. Een paar seconden voor het doelpunt kreeg Walter Benítez een terugspeel, die hij met een uitgestoken arm aannam. Normaal gesproken moet scheidsrechter Jochem Kamphuis fluiten en een indirecte vrije trap aan Fortuna geven. Alsof het allemaal nog niet erger kon, scoorde Luuk de Jong niet veel later de 1-1. Ibrahim Afellay vond er ook het zijne van. “Het was een cruciaal moment”, zei de oud-international bij Studio Voetbal. “Het was toch hands van de keeper. Hij krijgt de bal duidelijk op zijn hand, mar de scheidsrechter beoordeelt alleen de tweede handsbal. Het had een indirecte vrije trap moeten zijn voor Fortuna, bij een 0-1 voorsprong.”

Jasper Cillessen lijkt het helemaal kwijt te zijn

Doelman Jasper Cillessen valt de laatste tijd op met merkwaardige acties in het veld. Na eerdere blunders tegen Vitesse en sc Heerenveen maakte de goalie ook tegen FC Twente een fout. Ditmaal was het niet cruciaal, maar de scherpte lijkt er niet meer te zijn bij de sluitpost van NEC. Cillessen ontving een terugspeelbal en had genoeg tijd om de bal weg te trappen, maar werd verrast door Manfred Ugalde. De spits van Twente zag een kans en deed een sliding, waarmee hij de trap van de Oranje-international blokkeerde. De bal ging niet in het doel en Ugalde bleek de bal uiteindelijk ook te raken met zijn armen. “Hij begon heel slecht weer”, gaf Kenneth Perez aan bij ESPN. “Het lijkt echt alsof zijn oriëntatie qua tijd en ruimte helemaal kwijt is. Misschien... misschien moet hij onderzocht worden.” Bondscoach Ronald Koeman valt de blunders van Cillessen ook op. “Ik maak me wel zorgen om Jasper en daar praat je ook met Patrick (Lodewijks, keeperstrainer Oranje, red.) over”, gaf de oud-trainer van Ajax, Feyenoord en PSV aan. “We zijn twee keer bij NEC geweest en hebben ook met Jasper gesproken. De foutjes tegen Vitesse dat kan elke keeper overkomen, maar ik schrok meer van de fout tegen sc Heerenveen.”