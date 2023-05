'Toptransfer Barcelona rond: grote naam uit Premier League wordt concurrent Frenkie de Jong'

Rúben Neves lijkt de eerste grote zomeraanwinst van Barcelona te gaan worden. Sport meldt zondag dat de 26-jarige middenvelder na dit seizoen vrijwel zeker de overstap maakt van Wolverhampton Wanderers.

Neves werd in de zomer van 2017 door Wolverhampton Wanderers opgepikt bij FC Porto en groeide de afgelopen zes seizoenen in Engeland uit tot een grote naam. Neves is aanvoerder van the Wolves en speelde inmiddels ook al 39 interlands voor de nationale ploeg van Portugal.

Artikel gaat verder onder video

De controleur beschikt bij Wolverhampton Wanderers over een aflopend contract en kan zich gaan opmaken voor een stap hogerop. Volgens Sport heeft zaakwaarnemer Jorge Mendes van Neves namelijk deze week met Barcelona een akkoord bereikt over een contract voor vierenhalf jaar.

Omdat Neves dit seizoen transfervrij is, is Barcelona geen transfersom verschuldigd aan Wolverhampton Wanderers. Neves wordt bij de Catalaanse grootmacht concurrent van onder anderen Frenkie de Jong.