Toptransfer naar Eredivisie lonkt voor Younes Taha; miljoenenbod ligt gereed

FC Twente heeft bij PEC Zwolle een bod neergelegd op Younes Taha. De twintigjarige aanvallende middenvelder leek op weg naar het Belgische Royale Union Saint-Gilloise, maar De Telegraaf spreekt zaterdagavond van ‘een overval’ door de club uit Enschede.

Taha staat te boek als een groot talent. De talentvolle technicus, jeugdinternational van Marokko, was in 33 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie goed voor 14 doelpunten en 1 assist en had daarmee een groot aandeel in de promotie van PEC naar de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

Royale Union Saint-Gilloise had aanvankelijk de beste papieren om Taha aankomende zomer over te nemen van PEC. De Belgische club is volgens De Telegraaf bereid om PEC ‘bijna een miljoen euro’ te betalen voor Taha, maar bronnen rond PEC melden dat nu ook FC Twente zich nadrukkelijk heeft gemengd in de strijd om de middenvelder, die ook als flankspeler uit de voeten kan.

Taha is niet de enige aanvallend ingestelde speler die door De Telegraaf wordt gelinkt aan een zomerse transfer naar FC Twente. Volgens het dagblad heeft technisch directeur Arnold Bruggink van de Enschedese club ook belangstelling voor Ruben van Bommel (MVV Maastricht) en Marouan Azarkan (Feyenoord).