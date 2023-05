'Tottenham Hotspur is verrast na nieuws uit Rotterdam en voelt zich gebruikt door Slot'

Tottenham Hotspur heeft naar verluidt vanwege de afkoopsom niet doorgepakt wat betreft Arne Slot. De topclub uit Londen wilde de Nederlander dolgraag naar de Premier League halen. Donderdag werd echter bekend dat Slot heeft besloten om nog minimaal een seizoen bij Feyenoord te blijven.

Het Engelse medium Sky Sports News komt donderdag met een opvallend bericht vanuit Londen. Tottenham zou namelijk niet hebben doorgepakt vanwege de hoge transfersom. De clubleiding zou deze zomer namelijk een kleine elf miljoen euro neer moeten tellen voor Slot. Daar zou ook nog eens een kleine zes miljoen euro bijkomen voor de staf van de trainer. Daarop besloten the Spurs te laten weten niet langer geïnteresseerd te zijn.

Over een jaar zal de afkoopclausule in het contract van Slot volgens Sky Sports een kleine zes miljoen euro bedragen. Het is de vraag of die blijft staan als de trainer zijn krabbel zet onder zijn verbeterde verbintenis bij Feyenoord. Momenteel ligt Slot tot medio 2025 vast in De Kuip. In gesprek met het Algemeen Dagblad gaf Slot aan dat de gesprekken van de afgelopen dagen enkel gingen over zijn contractverlenging.

In Engeland denkt men echter Slot een slim spelletje heeft gespeeld. De 44-jarige Zwollenaar zou de interesse van Tottenham hebben gebruikt om Feyenoord te laten komen met de sterk verbeterde verbintenis. Dat zorgt voor teleurstelling in het Tottenham Hotspur Stadium. Daar was Slot de voornaamste kandidaat. Nu kan de grootmacht uit de Premier League volgens Sky Sports noodgedwongen terug naar de tekentafel.