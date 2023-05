Transferweekje: Ten Hag bouwt aan CL-elftal Manchester United, updates bij Ajax en PSV

Nog een paar maanden en de zomerse transferwindow gaat open. Hoewel het seizoen nog niet voorbij is, zijn de clubs al bezig met het samenstellen van de selectie voor het volgende voetbaljaar. Wat staat ons binnenkort te wachten? Een overzicht van de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland.

PSV op zoek naar nieuwe hoofdtrainer, geruchtenmolen draait op volle toeren

Ruud van Nistelrooij bracht woensdagmiddag de voetbalwereld in rep en roer. De oefenmeester stapte per direct op bij de Eindhovense club nadat hij vernomen had dat meerdere spelers en directieleden geen vertrouwen meer in hem hadden. Dat betekent dus dat PSV zo spoedig mogelijk op zoek moet naar een nieuwe hoofdtrainer. Mondjesmaat werden er al verschillende namen genoemd om Van Nistelrooij op te volgen. Eén van die namen is Peter Bosz, en dat mag geen verrassing heten. Bosz werd dit seizoen al door nagenoeg de hele Nederlandse top genoemd als nieuwe trainer. AZ-trainer Pascal Jansen en Blackburn Rovers-oefenmeester Jon Dahl Tomasson werden vervolgens ook bestempeld als waardige opvolgers. In de komende weken gaat blijken welke trainer volgend seizoen aan het roer staat bij PSV. Het feit blijft dat de Eindhovenaren wel wat vaart achter de kwestie zetten.

Artikel gaat verder onder video

Ajax op trainersjacht

Tot het enigszins verrassende nieuws rondom Arne Slot was naar Ajax en PSV ook Feyenoord nog op jacht naar een hoofdtrainer, maar in Amsterdam krijgen ze geen concurrent vanuit Rotterdam. Hoewel het ongekend stil is in de Johan Cruijff Arena, is dat geen teken dat de club verder wil met John Heitinga. Volgens De Telegraaf moet de voormalig verdediger na het lopende seizoen wijken, maar opvolgers worden er concreet niet genoemd. Hoelang gaat het nog duren voor er serieuze geruchten op gang komen of komt technisch directeur Sven Mislintat straks uit het niets met een coach op de proppen?

Ten Hag bouwt aan Champions League-elftal

Erik ten Hag plaatste zich deze week officieel voor de Champions League. Daarmee weet de Nederlandse oefenmeester dat hij zijn team zal moeten uitbouwen voor het komende seizoen. In de afgelopen week kwamen er weer een hoop geruchten langs van spelers die The Red Devils zouden willen binnenhalen. The Athletic meldde vrij serieuze belangstelling in Mason Mount, wat bevestigd werd door Sky Sports. Dat medium schreef dat ook diens landgenoten Declan Rice en Harry Kane toptargets zijn voor Ten Hag. Ook Adrien Rabiot (La Gazetta Dello Sport), Neymar (L’Équipe), Yann Sommer (BILD) én Ajax-middenvelder Mohammed Kudus (The Athletic) werden door serieuze media aan Old Trafford gelinkt. Hoe ziet het CL-elftal van United er komend seizoen uit?





Nederlanders van Toulouse naar de Eredivisie

Vrijdagmiddag onthulde Toulouse het nieuws waar de meeste fans al bang voor waren: Nederlandse sterkhouders Branco van den Boomen en Stijn Spierings gaan de Franse club verlaten en zullen zaterdag afscheid nemen van de club. Van den Boomen en Spierings zijn in de afgelopen jaren uitgegroeid tot belangrijke steunpilaren van de club en willen deze zomer een stap maken. Vermoedelijk kiezen ze allebei voor een terugkeer naar Nederland: Spierings is hard op weg naar PSV, terwijl Van den Boomen op zeker de eerste zomeraanwinst van Ajax is voor het nieuwe seizoen.

AZ houdt rekening met vertrek Kerkez

Milos Kerkez staat nadrukkelijk in de belangstelling van Benfica en heeft de geruchten nog wat aangewakkerd door een Instagram-post van de Portugese club te liken. De Hongaarse back moet de naar Bayer Leverkusen vertrekkende Alejandro Grimaldo opvangen. Naar verluidt ontvangt AZ tussen de 10 en 15 miljoen euro voor de linksachter. Met de 21-jarige David Møller Wolfe werd bovendien de potentiële vervanger van Kerkez deze week al gepresenteerd in Alkmaar.

Grote schoonmaak bij Fortuna Sittard

Fortuna Sittard is bezig aan een grote schoonmaak. Deze week werd bekend dat Burak Yilmaz definitief vertrekt en hetzelfde lijkt te gelden voor coach Julio Velázquez. Michael Verrips wordt komend seizoen wederom verhuurd aan FC Groningen, terwijl smaakmaker George Cox de deur na dit jaar transfervrij achter zich dicht trekt. Door de financiële situatie lijkt de kans klein dat grootverdieners Dogan Erdogan en Oguzhan Özyakup nog heel lang te behouden zijn. Daarbij hebben onder anderen Ivo Pinto , Roel Janssen en Yanick van Osch een aflopend contract, om nog maar te zwijgen over het leger aan huurspelers. Hoe ziet Fortuna Sittard er komend seizoen uit?