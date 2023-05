UEFA gaat de mist in en blundert met eerbetoon aan 'FC Eindhoven-speler' Dries Mertens

De UEFA heeft donderdagavond voor een lachwekkend moment gezorgd via het eigen twitterkanaal. De Europese voetbalbond wilde vijf spelers in het zonnetje zetten vanwege hun grote aantal wedstrijden in de Europa League. Dries Mertens staat ook in dat rijtje, maar de UEFA ging pijnlijk de mist in.

In een fraaie tweet worden de vijf spelers met de meeste wedstrijden in de Europa League op een rijtje gezet. Mertens speelde namens FC Utrecht, PSV en Napoli in totaal 61 wedstrijden in dat toernooi. De Eindhovenaren ontbreken echter op het plaatje van de Belg. De UEFA plaatste namelijk per ongeluk het clublogo van stadgenoot FC Eindhoven bij de foto van Mertens.

Dat zorgde op Twitter voor leuke reacties en ook FC Eindhoven zelf liet van zich horen. 'En in Europa zien ze zeker, op een keer Blauw-wit. Dan gaan we naar Milaan, Brussel, München en Madrid', verwijst de club uit de Keuken Kampioen Divisie met een knipoog naar het eigen clublied. Mertens speelt zijn wedstrijden inmiddels voor de Turkse topclub Galatasaray.

🔝 Most appearances in the #UEL



Parabéns, Rui Patrício 👏 pic.twitter.com/T3wmh7E0Hu — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 11, 2023