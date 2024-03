Dries Mertens (36) komt terug op eerdere uitspraak: 'Zou dom zijn om dat nu te doen'

Hoewel hij in mei alweer 37 wordt, overweegt na dit seizoen nog een jaar door te gaan als profvoetballer. De oud-speler van onder meer FC Utrecht, PSV en Napoli verkeert in bloedvorm in het shirt van Galatasaray, en komt terug op de uitspraken die hij enkele maanden geleden deed: "Het zou dom zijn om nu al te stoppen."

Hoewel Galatasaray over een keur aan aanvallende kwaliteit beschikt met namen als Hakim Ziyech, Mauro Icardi, Kerem Aktürkoglu en Wilfried Zaha, is Mertens de voorbije maanden steevast verzekerd geweest van een basisplaats. Bovendien was de Belg daarin vaak beslissend, getuige bijvoorbeeld de goal en drie assists in de laatste twee competitieduels van Cim Bom Bom, dat in de Turkse Süper Lig in een felle strijd is verwikkeld met aartsrivaal Fenerbahçe.

Artikel gaat verder onder video

Met nog acht speelronden te gaan staan de beide topclubs uit Istanbul op eenzame hoogte in de competitie: Gala is koploper met 81 punten, Fener volgt 79 op de tweede plaats. Het krachtsverschil met de rest van de Turkse competitie is groot: tussen Fenerbahçe en nummer drie Trabzonspor gaapt een gat van maar liefst dertig (!) punten.

Waar Mertens de kans eind vorig jaar nog fifty-fifty achtte dat hij zijn schoenen na dit seizoen aan de wilgen zou gaan hangen, is hij inmiddels van gedachten veranderd, zo bleek deze week tijdens een persmoment in Turkije. "Ik heb veel nagedacht de voorbije weken en maanden", wordt Mertens geciteerd door het Belgische Sporza. "Ik amuseer me momenteel op het veld en de coach geeft me veel vertrouwen. Het gaat eigenlijk beter dan verwacht."

Mertens vervolgt: "Daarom denk ik dat ik er nog een jaar bij zal doen. Ik amuseer me, kan alles meetrainen, speel veel en heb geen pijntjes. Dan zou het dom zijn om nu al te stoppen." Of dat in Istanbul zal zijn of elders, is echter nog de vraag: het contract van Mertens loopt aan het einde van het seizoen af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Joey Kooij krijgt het zwaar te verduren tijdens PSV - FC Twente, onder meer van Michiel Kramer

Michiel Kramer haalt uit naar Joey Kooij, na diens controversiële besluit om een doelpunt van FC Twente af te keuren tegen PS