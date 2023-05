Uitblinkende Hancko komt met geruststellende mededeling voor Feyenoord-supporters

Dávid Hancko heeft bij Feyenoord een fantastisch seizoen achter de rug. De opvolger van Marcos Senesi wist zich razendsnel aan te passen in Rotterdam-Zuid en zijn prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven. De verdediger uit Slowakije heeft in ieder geval goed nieuws voor de supporters van Feyenoord, want hij wil graag bij de club blijven.

Of ik blijf? Hopelijk", zegt de linksbenige verdediger na afloop van het verloren duel tegen Vitesse (0-1) tegenover ESPN-verslaggever Hans Kraay junior. "De trainer (Arne Slot, red.) blijft ook en dat is positief. Als er iets geks voorbij komt, natuurlijk... Maar het is geweldig om voor deze club te spelen", is Hancko van mening, die dus pas bij een enorme positieverbetering zou na gaan denken over een vertrek bij de Rotterdammers.

De 25-jarige voetballer kijkt er enorm naar uit om in het volgende seizoen uit te komen op het allerhoogste internationale niveau: "Vroeger was het mijn droom om in de Champions League te spelen. Kijk maar, ik krijg er kippenvel van", aldus Hancko, die ondanks de nederlaag tegen de Arnhemmers blijft glunderen van blijdschap.

Hans Kraay vroeg de verdediger door welke clubs hij in de gaten gehouden wordt, maar daar is de verdediger naar eigen zeggen zelf ook niet van op de hoogte: "Voordat we kampioen werden, zei ik tegen mijn zaakwaarnemer dat ik er niets over wil horen. Ik wilde kampioen worden. Nu gaan we het wel zien", besluit Hancko.