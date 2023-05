Utrecht klopt RKC in duel met dubbele staking en discutabele beslissing scheidsrechter

FC Utrecht heeft zich zaterdagavond verzekerd van deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. De ploeg van trainer Michael Silberbauer won in Stadion Galgenwaard met 2-0 van RKC Waalwijk, dat ook nog droomt van Europa. In Utrecht had RKC reden tot klagen over de scheidsrechter.

De openingsfase was meteen leuk in de Domstad, waar RKC de eerste speldenprikjes uitdeelde. De gastheer was niet helemaal wakker, maar herpakte zich snel en kreeg via Sander van de Streek de eerste mogelijkheid. Hij knalde de bal hard in het zijnet. Van de Streek verdiende vervolgens een strafschop voor Utrecht na geknoei van Shawn Adewoye. De RKC'er verloor eerst knullig de bal en kegelde Van de Streek daarna onderuit in het strafschopgebied. Adewoye had mazzel dat Etienne Vaessen de matige strafschop van Anastasios Douvikas wist te keren.

Artikel gaat verder onder video

Aan de overkant kwam Utrecht goed weg. Can Bozdoğan hield het shirtje van RKC'er Juriën Gaari overduidelijk vast en Ingmar Oostrom werd door zijn VAR naar het scherm geroepen. Dit keer besloot de scheidsrechter verrassend genoeg geen strafschop toe te kennen. Dat zorgde vervolgens voor meer irritatie en onvriendelijkheden binnen de lijnen. Daarmee leek de eerste helft teleurstellend te eindigen, maar Bart Ramselaar zorgde nog voor spektakal. Zijn pegel wordt in de doelmond geblokt door Adewoye, die dit keer wel belangrijk was voor RKC.

De tweede helft begon meteen weer met werk voor Vaessen, die gelinkt wordt aan een transfer naar PSV en Feyenoord. De goalie kwam razendsnel zijn doel uit toen Bozdoğan van dichtbij hard uithaalde. De goalie voorkwam daarmee dat de Duitse middenvelder de score opende. De voorsprong van Utrecht kwam er alsnog. Jens Toornstra stuurde Douvikas uitstekend de diepte in en dit keer schoof de Griekse topschutter uitstekend binnen: 1-0. Bij het vieren van die treffer vlogen er weer plastic bekers het veld op. Zodoende werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt.

Dat kwam de wedstrijd in eerste instantie niet ten goede, al kreeg Michiel Kramer wel een prima mogelijkheid om de gelijkmaker binnen te werken. Ook invaller Zakaria Bakkali kreeg een kans, maar hij kopte wild naast. Kramer zag een handige inzet vervolgens geblokt worden door een Utrecht-verdediger en daarmee leek het slotoffensief van de Brabanders ten einde. De wedstrijd eindigde vervolgens op een vervelende manier. Zakarya Labyad maakte er nog 2-0 van na een slim genomen hoekschop van Bozdoğan. Daarna ging het weer mis in Stadion Galgenwaard.

Er werd namelijk weer een plastic beker op het veld gegooid en dus ging Oostrom weer naar binnen. In plaats van de wedstrijd definitief te staken, keerde hij na tien minuten toch weer terug. Dat was volgens ESPN op advies van de burgemeester van Utrecht, die bang was voor eventuele rellen. De spelers waren er wel klaar mee en besloten niet verder te voetballen. Zodoende hield RKC-goalie Vaessen de bal de resterende minuten van de wedstrijd aan de voet. De spelers van Utrecht en RKC stonden verder samen in de middencirkel.



Man of the Match: Anastasios Douvikas