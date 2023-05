Valentijn Driessen adviseert Feyenoord: 'Ze moeten zich niet laten gijzelen door Slot'

Valentijn Driessen vindt dat Feyenoord zich niet blind moet staren op Arne Slot. De toekomst van de succesvolle trainer is nog altijd ongewis, maar Tottenham Hotspur ziet in Slot de mogelijke nieuwe manager. Driessen is van mening dat Feyenoord duidelijkheid mag vragen van de oefenmeester.

"Volgens mij staat hij op de shortlist van Tottenham", aldus Driessen in een video-item van De Telegraaf. "Dat betekent dat er twee of drie man nog op staan. Xabi Alonso, die eigenlijk met stip op nummer een stond, wil niet weg bij Bayer Leverkusen en is afgehaakt. Dus komt Slot in beeld. Hij zal het zelf moeten zeggen. Vorige week zei hij dat alles over het kampioenschap moest gaan. Nu zijn alle festiviteiten voorbij. Dan staat er niets in de weg om te zeggen wat je gaat doen volgend jaar."

Driessen vindt dat Feyenoord niet alles om Slot moet laten draaien. "Vanuit Feyenoord-oogpunt moeten ze natuurlijk niet denken dat alleen Slot Feyenoord kan leiden. Je moet je niet laten gijzelen door Slot. Ze bieden hem een sterk verbeterd contract aan, dat gaat waarschijnlijk richting de vier miljoen euro. Dat is geweldig betaald voor Nederlandse begrippen. Ik begrijp dat je hem wil houden, maar je moet niet een zelf gecreëerd monster binnen je organisatie laten functioneren."

Slot weigerde vrijdagmiddag tijdens de persconferentie in te gaan op zijn eigen toekomst. Volgens de Italiaanse transferspecialist Gianluca Di Marzio hebben er al wel positieve gesprekken plaatsgevonden tussen Slot en Tottenham. Daar voegde journalist David Ornstein van The Athletic nog aan toe dat Slot de grootste kanshebber is voor de vacature in Londen. Feyenoord hoopt het contract van Slot op te waarderen om hem nog minimaal een seizoen in De Kuip te kunnen houden. Hij ligt nu tot medio 2025 vast.

