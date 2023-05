Valentijn Driessen pakt 'vader van het succes van Feyenoord' hard aan

Valentijn Driessen vindt Arne Slot de enige vader van het succes van Feyenoord. In de afgelopen week gaf voormalig technisch directeur Frank Arnesen meerdere interviews, volgens Driessen vooral om te zeggen dat hij de landstitel niet wilde opeisen. In de ogen van de journalist van De Telegraaf heeft Arnesen slechts één geweldige beslissing genomen in zijn tijd bij Feyenoord: Arne Slot binnenhalen.

"Als het al zo is, dan heeft Slot Arnesen groot gemaakt in Rotterdam in plaats van andersom", schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf. "Tot de komst van Slot grossierde Arnesen in een reeks miskopen. Jaarlijks valt daarvoor een bonnetje van bijna vier miljoen euro op het bureau van Feyenoords financieel directeur."

Artikel gaat verder onder video

Driessen herinnert zich verder nog dat Arnesen 'de hele jeugdopleiding afbrandde' in de documentaire van Disney, terwijl de huidige kampioensploeg met Orkun Kökçü, Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida en Quilindschy Hartman meerdere afgezanten van Varkenoord herbergt. "De laatste stond afgelopen zomer op gezag van Arnesen bij Excelsior op de stoep omdat hij niet goed genoeg was voor Feyenoord. Gelukkig voor Hartman en Feyenoord stak Slot daar een stokje voor."

Driessen wijst erop dat Arnesen meerdere opleiders weghaalde bij AZ, die niet de gewenste prestaties leveren. Het lukt nog niet om met Jong Feyenoord de weg omhoog te vinden. "Die nieuwe AZ-wind in Rotterdam met zelfverklaarde goeroes als Rini Coolen, Koen Stam en Melvin Boel faalt al drie seizoenen met Jong Feyenoord. Ondanks forse investeringen en het binnenhalen van dure buitenlandse 'talenten' is dit team nog geen stap dichter bij de Eerste Divisie gekomen. Niet toevallig is er nul-komma-nul overleg tussen dat drietal opleiders op Varkenoord en Arne Slot."