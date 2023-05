Valentijn Driessen weet het zeker: toptransfer Xavi Simons is aanstaande

Valentijn Driessen twijfelt er niet aan: Xavi Simons gaat PSV deze zomer verlaten. De smaakmaker, zondag goed voor twee beslissende doelpunten in de gewonnen uitwedstrijd tegen AZ (1-2), is volgens de chef voetbal van De Telegraaf nu al uitgeleerd in Nederland.

Driessen zag Simons 'twee weergaloze goals' maken en denkt ook dat het zijn laatste waren voor PSV. "Hij gaat PSV ongetwijfeld de rug toekeren. Ik vraag me af wat hij verder nog te bewijzen heeft in Nederland. Om te groeien en zich te ontwikkelen moet hij met nog betere spelers om zich heen voetballen, tegen betere tegenstanders. Dat zit er in Nederland niet in."

PSV kwalificeerde zich als nummer twee van de Eredivisie voor de voorrondes van de Champions League. Volgens Driessen moet Simons de zekerheid hebben van Champions League-voetbal: dat past in zijn ogen bij de kwaliteiten van het talent. "PSV zal misschien de Champions League halen, dat is onzeker, en hij hoort gewoon in de Champions League thuis."

Simons, met negentien doelpunten gedeeld topscorer van de Eredivisie, kon zelf nog geen duidelijkheid geven over zijn toekomst in een interview met ESPN. "In de zomer heb ik gesprekken met de club. Daarbij is de nieuwe trainer wel een factor", beaamde hij een suggestie van Hélène Hendriks. "Maar er zijn veel factoren die de komende tijd gaan spelen. Ik heb vertrouwen in de club en de mensen om mij heen dat we uiteindelijk de juiste keuze gaan maken."