Valentijn Driessen wijst de schlemiel van het weekend aan in de Eredivisie

Valentijn Driessen denkt dat Jasper Cillessen zijn kansen heeft vergooid om eerste doelman van Oranje te blijven. Cillessen maakte zaterdag tegen sc Heerenveen een cruciale inschattingsfout, waardoor NEC met 2-3 verloor. Vorige maand ging hij ook in de verloren thuiswedstrijd tegen Vitesse (1-4) in de fout.

In een video-item van De Telegraaf krijgt Driessen de vraag of Cillessen de schlemiel van het weekend is. "Dat kun je wel stellen, zeker als je beseft dat Cillessen na zijn komst zei dat hij Europees voetbal wilde halen met NEC", antwoordt de chef voetbal van de krant. "Ze waren goed op weg. Als je zo'n blunder maakt, is dat heel treurig. De laatste weken maakt hij een heel zwakke indruk."

Artikel gaat verder onder video

"Het is de ene blunder na de andere. Aanvankelijk was hij er verantwoordelijk voor dat NEC terugkeerde in de race om Europees voetbal en nu is hij er hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor dat NEC bijna is afgehaakt", stelt Driessen. NEC staat met 38 punten op de tiende plek en moet achtste worden om de play-off ste halen. Op dit plek staat RKC met 41 punten; ook nummer negen sc Heerenveen heeft 41 punten. Als enige van die drie clubs heeft NEC wel een positief doelsaldo.

Is Justin Bijlow op dit moment de beste Nederlandse keeper? Laden... 82.4% Ja 17.6% Nee 17 stemmen

Driessen denkt dat Justin Bijlow garen spint bij de vormdip van Cillessen. "Dat zal nu voorlopig wel de eerste keeper van Oranje zijn. Ik kan me niet voorstellen dat je het nu aandurft om met Cillessen te spelen en Noppert is nog geblesseerd. Bijlow is nu weer helemaal fit en pakte tegen Excelsior een of twee goede ballen. Ik zou zeggen dat Bijlow onder de lat hoort bij het Nederlands elftal, want ik zie ook geen alternatief", zegt Driessen over de doelman van Feyenoord.