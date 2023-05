Van Basten dacht aan matchfixing na PSV-comeback: 'Die jongen deed wel opvallend slecht zijn best'

PSV liet zondagmiddag tegen sc Heerenveen mogelijk dure punten liggen in de strijd om plek twee. De Eindhovenaren speelden met 3-3 gelijk, nadat ze lange tijd tegen een nederlaag aankeken. Heerenveen-verdediger Jeffrey Bruma zorgde er echter voor dat PSV de achterstand kon rechttrekken nadat hij twee keer opzichtig in de fout ging. Marco van Basten keek met verbazing naar de acties van de oud-PSV’er.

“Die Jeffrey Bruma, die heeft ook nog bij PSV gespeeld toch?”, begint de oud-spits aan tafel bij Rondo. “Ik begin toch een beetje te twijfelen of hij invloed heeft gehad op de uitslag. Maar misschien ligt dat aan mij”, gaat Van Basten verder. De tafelgasten kunnen erom lachen en geven de Heerenveen-verdediger een opvallende bijnaam. “Knipoog-Fries”, grijnst Wytse van der Goot.

Van Basten vindt dat Bruma zijn oude club in het zadel heeft geholpen. “Hier doet ‘ie niks, helemaal niks”, zegt de analist na het zien van de 2-3. Even later gaf de ervaren verdediger ook nog eens een penalty cadeau. “Hij had alle tijd, man… Ik keek er een beetje vreemd van op. Hij deed wel opvallend slecht zijn best”, voegt de oud-Ajacied eraan toe, waarna de mede-analisten in de lach schieten om die uitspraak. "Ik keek er een beetje vreemd van op, maar je mag er natuurlijk niks slechts over denken", sluit Van Basten af.

Autospiegels

Khalid Boulahrouz neemt het daarna op voor Bruma met betrekking tot het penaltymoment. “Hij komt uit zijn dode hoek”, zegt de oud-verdediger. Van Basten reageert allesbehalve serieus op de input van Boulahrouz. “Dan heb je je autospiegels niet goed staan.” Ook Rafael van der Vaart komt met een cynische opmerking. “Als iemand uit je dode hoek komt en je maakt een ongeluk met de auto, dan krijg je ook een straf.”

