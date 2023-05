Van Bommel trekt opvallende vergelijking na teleurstellende middag met Antwerp FC

Antwerp FC had zich zondagmiddag al kunnen kronen tot kampioen van België, ware het niet dat het op eigen veld niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel tegen Union. De teleurstelling was groot bij trainer Mark van Bommel en zijn manschappen, maar zij krijgen volgende week nóg een kans om de landstitel binnen te harken. Van Bommel kon het na afloop niet laten over de verloren WK-finale van 2010 te beginnen.

Drie punten tegen Union en Antwerp FC was landskampioen. De start was hoopgevend. Vincent Janssen opende al na veertien minuten de score en de 1-0 tussenstand bleef lang op het scorebord staan. Na de rode kaart voor Union-speler Senne Lynen leek het al helemaal gedaan. Maar een ongelukkige tegentreffer tien minuten voor tijd zorgde ervoor dat Antwerp FC het titelfeestje nog even moet uitstellen. Grote vraag is of dat er überhaupt gaat komen, want op de laatste speeldag strijden ook Union én KRC Genk nog om de landstitel.

Van Bommel baalde na afloop als een stekker dat het niet was gelukt om het kampioenschap in de voorlaatste speelronde al veilig te stellen, maar is zich er als geen ander van bewust dat zijn ploeg nóg een kans krijgt. “Ik heb die jongens verteld over die verloren WK-finale van 2010. Een wedstrijd die je maar eens in de vier jaar kan spelen”, werd hij op de persconferentie geciteerd door het Algemeen Dagblad. “Het gekke is, deze jongens speelden ook voor een titel, maar krijgen over een week gewoon nóg een kans. Kunnen nog steeds kampioen worden en dat is wel een verschil…”

Een overwinning bij KRC Genk en Antwerp FC is alsnog kampioen. Maar na het laatste fluitsignaal tegen Union overheerste vooral de teleurstelling. Van Bommel kon het enigszins begrijpen als zijn woorden misschien niet helemaal binnenkwamen bij zijn groep. “Ik weet ook wel dat de jongens me nu misschien niet willen horen, maar het kan gewoon nog. Hoewel ik ook wel begrijp dat het mentaal moeilijker is, straks.”