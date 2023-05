Van der Sar, Mislintat en Huntelaar mijden de pers na laatste wedstrijd Ajax

De directie van Ajax heeft ervoor gekozen om de pers te mijden na de laatste wedstrijd van het seizoen. ESPN deed interviewaanvragen voor Edwin van der Sar, Sven Mislintat en Klaas-Jan Huntelaar, maar die gaven allemaal nul op rekest.

"We hebben de directie gevraagd. Van der Sar, Mislintat en Huntelaar waren allemaal aanwezig, maar die willen geen van allen voor de camera komen", maakte presentator Jan Joost van Gangelen duidelijk na de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax (3-1).

Ajax eindigde het seizoen als derde, de slechtste eindklassering sinds 2009 (toen ook derde). De Amsterdammers gaan de play-offronde van de Europa League in. Interim-trainer John Heitinga verwacht komende week duidelijkheid over de vraag of hij trainer mag blijven.