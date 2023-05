Van der Vaart pakt supporters van Ajax aan: 'Hier word ik heel verdrietig van'

Rafael van der Vaart vindt dat de supporters van Ajax zich respectloos hebben opgesteld door Edwin van der Sar massaal uit te fluiten. Voorafgaand aan het duel met FC Utrecht kwam Van der Sar het veld op voor het afscheid van Maarten Stekelenburg en Michael Reiziger, waarna de fans zich tegen hem keerden.

"Hier word ik heel verdrietig van", reageerde Van der Vaart zondagavond bij Studio Voetbal. "We weten allemaal dat het zo werkt in het voetbal, maar deze man heeft zoveel betekend als speler. Blijkbaar is het krediet tot de voordeur en is het daarna klaar. Dit is toch pijnlijk om te zien… De grote Van der Sar, we kennen 'm allemaal, die wil alleen het beste voor Ajax."

Artikel gaat verder onder video

"Als hij mooie woorden spreekt voor Stekelenburg en Reiziger, kunnen ze het nog niet opbrengen om even hun mond te houden. Ik vond dit zo respectloos naar iedereen eigenlijk, jammer", concludeerde de voormalig middenvelder.

Ook John Heitinga vindt dat Van der Sar wat meer respect verdient, zei de trainer op de persconferentie na de wedstrijd. "Het is een icoon. Edwin doet ook heel veel dingen erg goed. Het is een moeizaam jaar, dus ook voor Edwin. Voor ons allemaal. Het belangrijkste is dat de jongens waar we afscheid van nemen, waarvan eentje stopt met voetballen en de andere heeft een geweldige bijdrage geleverd, Michael Reiziger, worden geëerd."