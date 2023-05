Van Hanegem maakt Oranje-opstelling en laat sterkhouder verrassend buiten zijn basiself

Ronald Koeman maakte maandagmiddag zijn definitieve selectie voor de finaleronde van de Nations League bekend. Hoewel Memphis Depay weinig in actie komt voor Atlético Madrid, zit de aanvaller er gewoon bij. Willem van Hanegem zou Memphis echter niet opstellen.

Memphis heeft een turbulent seizoen achter de rug. De aanvaller begon het seizoen nog als speler van FC Barcelona, waar hij in de zomer al had kunnen vertrekken. Memphis besloot de Catalaanse grootmacht trouw te blijven. Die keuze pakt niet goed uit. De Nederlander kwam er in de ploeg van trainer Xavi Hernández niet aan te pas. Bovendien liep hij een vervelende blessure op, die hem een aantal maanden aan de kant hield. Daardoor was Memphis allesbehalve honderd procent fit tijdens het WK in Qatar.

Na dat eindtoernooi verruilde hij FC Barcelona voor Atlético Madrid. Maar ook in de hoofdstad sukkelt hij met blessures, waardoor het nog maar de vraag is in welke vorm hij zich binnenkort meldt bij Oranje. Memphis behoort weliswaar tot de definitieve selectie voor de Final Four van de Nations League, maar Van Hanegem zou hem niet opstellen. “Die moet spelen als hij de beste optie is, niet om het record van Robin van Persie aan te vallen, dat moet nooit de drijfveer zijn om hem op te stellen”, zegt De Kromme in de Willem & Wessel podcast van het Algemeen Dagblad.

Van Persie is met vijftig treffers topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Het lijkt echter niet de vraag óf, maar wanneer Memphis het record van de voormalig topschutter evenaart en zelfs verbreekt. De aanvaller van Atlético Madrid staat momenteel op 44 doelpunten in dienst van Oranje. Van Hanegem zou hem desondanks dus niet opstellen. De voormalig international zou voorin kiezen voor Donyell Malen, Cody Gakpo én Xavi Simons. Op doel krijgt Justin Bijlow de voorkeur, de achterhoede wordt gevormd door Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Nathan Aké en op het middenveld mogen Frenkie de Jong, Mats Wieffer en Georginio Wijnaldum het laten zien.