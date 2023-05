Van Hooijdonk voorspelt toptransfer: 'Nederlandse topclubs hebben zitten slapen'

Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart zijn erg gecharmeerd van Milan van Ewijk. De 22-jarige rechtsback van sc Heerenveen stevent volgens Van Hooijdonk af op een toptransfer naar het buitenland, al ziet hij liever dat Van Ewijk behouden blijft voor de Eredivisie.

Volgens Van Hooijdonk zat Xavi Simons tijdens het duel tussen PSV en Heerenveen (3-3) 'in de broekzak' van 'de allerbeste man van het veld'. Daarmee doelde hij op Milan van Ewijk. "Hij stak er met kop en schouders bovenuit. Ja, mijn zoon stond ook op het veld, maar ik genoot met name van Van Ewijk", zei Van Hooijdonk zondagavond bij Studio Voetbal.

"Dit is weer een bewijs dat de topclubs in Nederland hebben zitten slapen. Deze jongen gaat van de zomer ook voor veel geld verkocht worden", voorspelde de voormalig aanvaller. "Hij zit niet meer in de range van de Nederlandse clubs, denk ik helaas. Zijn drang naar voren, power en snelheid… Hij heeft dit seizoen alles gespeeld, is heel bepalend, heeft een aantal doelpunten gemaakt en zit er heel kort op, dat zag je vandaag ook bij Simons."

Van der Vaart noemde zichzelf een 'enorme fan' van de vleugelverdediger. "Als je zit te kijken, denk je aan Dumfries, maar hij heeft wel al zachte voeten. Dat klinkt alsof hij beter is, maar Dumfries heeft natuurlijk zijn hele lichaam ook. Hij heeft een positieve uitstraling, ik word er blij van om hem te zien spelen." Van Hooijdonk: "Daarom vind ik het jammer dat deze jongen straks Nederland achter zich laat." Van Ewijk kwam in 2021 voor bijna zes ton over van ADO Den Haag en speelde 75 officiële wedstrijden voor Heerenveen. ADO heeft een doorverkooppercentage van twintig procent.