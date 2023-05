Van metselaar tot doelpuntenmaker in halve finale EL: 'Echt een prachtig verhaal'

Federico Gatti is aan een prachtige opmars bezig in het Italiaanse voetbal. De verdediger van Juventus scoorde tegen Sevilla in halve finale van de Europa League een bevrijdende 1-1 in de 97e minuut. Zijn loopbaan is het bekijken waard. Dominic Mostert, hoofdredacteur van FCUpdate, vertelt in de FCUpdate Podcast over de carrière van Gatti. "Die metselaar, die heeft echt een prachtig verhaal. Ik heb het onderzocht op Wikipedia."

Wil je het indrukwekkende verhaal horen van Gatti? Beluister dan hieronder de FCUpdate Podcast!