Vermoedelijke opstelling AZ: dubbele boost voor Jansen voor return tegen West Ham United

AZ hoopt zich donderdagavond ten koste van West Ham United te plaatsen voor de finale van de UEFA Conference League. De Alkmaarders waren vorige week hard op weg naar een goed resultaat in de heenwedstrijd, maar gaven een voorsprong in de tweede helft uit handen. Daardoor moeten ze op eigen veld flink aan de bak. Maar er is goed nieuws voor AZ: Jesper Karlsson is weer van de partij en wordt terug in de basis verwacht.

De ploeg van trainer Pascal Jansen beleefde om meerdere redenen een uitstekende generale voor de tweede ontmoeting met West Ham United in de halve finale van de Conference League. Niet alleen speelde AZ FC Emmen volledig op een hoopje (bij rust stond het al 5-0). Ook maakten Dani de Wit én Karlsson hun rentree. De Zweedse aanvaller moest de voorgaande vier competitieduels, de return tegen Anderlecht in de kwartfinale van de Conference League én het eerste treffen met West Ham United vanwege een bovenbeenblessure aan zich voorbij laten gaan.

Artikel gaat verder onder video

Karlsson deed afgelopen zondag tegen FC Emmen 25 minuten mee en lijkt klaar voor een basisplaats. Jansen wilde er in de aanloop naar de kraker tegen West Ham United weinig over kwijt, maar volgens het Algemeen Dagblad wordt Karlsson ‘vanavond direct weer in de basis verwacht’. En dat is uiteraard een flinke opsteker voor AZ. Zijn vervanger Myron van Brederode heeft het weliswaar goed gedaan, maar Karlsson heeft met twee treffers en vier assists een belangrijk aandeel in het Europese succes van AZ. De Zweed was in de heenwedstrijd tegen Lazio in de achtste finale nog goed voor een treffer én een assist.

Ten opzichte van het eerste duel met West Ham United is ook Milos Kerkez weer van de partij. De openbaring van dit seizoen moest de ontmoeting in Londen aan zich voorbij laten gaan wegens een schorsing. Kerkez verscheen tegen FC Emmen ‘gewoon’ weer aan de aftrap en ook vanavond heeft hij, behoudens verrassingen, een basisplaats. De Wit lijkt het nog te moeten doen met een reserverol. De middenvelder stond lang aan de kant met een voetblessure.

Vermoedelijke opstelling AZ: Mathew Ryan, Yukinari Sugawara, Sam Beukema, Pantelis Hatzidiakos, Milos Kerkez, Jordy Clasie, Tijjani Reijnders, Jens Odgaard, Sven Mijnans, Jesper Karlsson, Evangelis Pavlidis.