Verwachte opstelling AZ: Pascal Jansen voert noodgedwongen wijziging door tegen West Ham

AZ-trainer Pascal Jansen wijzigt zijn elftal donderdagavond noodgedwongen op één positie ten opzichte van het Eredivisie-duel van afgelopen weekend tegen Ajax (0-0). In het Olympisch Stadion in Londen treffen de Alkmaarders West Ham United in de heenwedstrijd van de halve finale van de Conference League.

In Londen kan Jansen niet beschikken over linksback Milos Kerkez. De negentienjarige Hongaar kreeg in het vorige Europese duel van AZ, de return in Alkmaar tegen Anderlecht in de kwartfinale, na een uur zijn derde gele kaart van het Europese seizoen. Daardoor is de jonge back geschorst. Daarnaast komt het duel met de nummer vijftien van de Premier League ook te vroeg voor Jesper Karlsson, die al sinds begin april aan de kant staat met een bovenbeenblessure.

Artikel gaat verder onder video

AZ zal daarom starten met Myron van Brederode (19) op de linkervleugel. De door AZ opgeleide buitenspeler neemt de laatste weken de positie van Karlsson over en doet dat naar tevredenheid. Zo scoorde hij drie weken de derde treffer van zijn ploeg in het thuisduel met RKC, waarmee hij voor de 3-0 eindstand tekende. Op de positie van Kerkez heeft Jansen Mees de Wit (25) achter de hand. De oud-speler van PEC Zwolle lijkt de meest logische vervanger van de Hongaar.

Jansen kreeg eerder deze week goed nieuws over rechtsbuiten Jens Odgaard. De Deen viel in de Johan Cruijff Arena al na elf minuten uit vanwege een teenblessure. In Londen is hij echter weer van de partij, met dank aan zijn orthopeed. Die maakte namelijk een aangepaste schoen die Odgaard donderdag voor het eerst kan aantrekken en ervoor moet zorgen dat hij pijn- en klachtenvrij kan spelen.

Verwachte opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Beukema, Hatzidiakos, M. de Wit; Clasie, Reijnders, Mijnans; Odgaard, Pavlidis, Van Brederode