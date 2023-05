VI: Slot ontkomt er niet aan, Feyenoord wil woensdag duidelijkheid van z'n hoofdtrainer

Arne Slot zal Feyenoord woensdag duidelijk moeten maken wat hij na dit seizoen van plan is. Dat meldt Voetbal International althans. Slot wordt nadrukkelijk gelinkt aan een overgang naar Tottenham Hotspur, dat in Slot de belangrijkste kandidaat ziet om met ingang van volgend seizoen in Noord-Londen voor de groep staat en een formeel bod zou voorbereiden.

Blijft hij wel of blijft hij niet? In Amsterdam heerst er onzekerheid over de toekomst van John Heitinga, die begin dit kalenderjaar werd aangesteld als tijdelijke opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder, maar nog steeds niet weet of hij ook volgend seizoen nog voor de groep staat. Ook in De Kuip is de twijfel toegeslagen. Slot kon in februari al de overstap maken naar Leeds United, maar toen verkocht hij die club een duidelijke 'nee'. Een paar maanden later lijkt een overstap naar de Premier League nabij. Slot wordt al weken in verband gebracht met Tottenham Hotspur, maar die club zou nu ook een besluit hebben genomen over het hoofdtrainerschap. Volgens informatie van The Athletic krijgt Slot de voorkeur boven Roberto De Zerbi én Luis Enrique en bereidt Tottenham Hotspur tevens een formeel bod voor om Slot uit Rotterdam weg te halen.

Artikel gaat verder onder video

Dat nieuws sluit aan bij de berichtgeving door onder meer De Telegraaf over de aanstaande meeting tussen de leiding van Feyenoord en Rafaela Pimenta, de zaakwaarneemster van Slot. “Het onderhoud stond al langer gepland, maar is opeens urgent door de interesse van Tottenham Hotspur”, schrijft VI. Volgens Valentijn Driessen heeft Pimenta haar jawoord voor Slot al hebben gegeven aan Tottenham Hotspur. Maar bij Feyenoord hopen ze nog steeds op een langer verblijf van de succestrainer. “Feyenoord op zijn beurt heeft ook een voorstel voor Pimenta. Slot kan zijn succes verzilveren met een historisch contract. Nooit is Feyenoord zo ver gegaan voor een trainer die eerder al een flinke bonus mocht opstrijken na het behalen van de titel en plaatsing voor de Champions League”, meldt VI.

Dat Slot er goed voorstaat bij buitenlandse clubs, vindt men ook in De Kuip niet meer dan logisch. De oefenmeester loodste Feyenoord in zijn eerste seizoen meteen naar een Europese finale en bracht vorige week zondag de landstitel terug naar Rotterdam. Die prestaties blijven uiteraard niet onopgemerkt. Slot kon dus al naar Leeds United en volgens VI toonden ook West Ham United en Brighton & Hove Albion 'voorzichtig belangstelling'. De houding van Pimenta zorgt echter voor 'irritatie', weet het tijdschrift. “Feyenoord kreeg geregeld signalen vanuit de markt. Klopte het dat de trainer beschikbaar is? Met andere woorden: Pimenta is actief de boer op gegaan met de trainer. Op zich niet verboden, maar wist Slot daar dan van?”, leest het.

Algemeen directeur Dennis te Kloese bevestigde zondagmorgen bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN dat Slot deze zomer niet voor een specifiek bedrag is op te halen. De oefenmeester heeft voor de zomer van 2024 wél een clausule in zijn contract staan. Dit betekent dat de Rotterdammers hoog in kunnen zetten. En dat zijn ze volgens VI ook van plan, mocht Slot de club woensdag inderdaad vertellen de overstap naar Tottenham Hotspur te willen maken.