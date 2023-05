Mogelijk cruciale meeting op komst in De Kuip: Driessen bespreekt twee scenario's

Het belooft een cruciale week te worden wat betreft de toekomst van Arne Slot. De oefenmeester loodste Feyenoord dit seizoen naar de eerste landstitel sinds 2017, maar het is de vraag of hij komend seizoen met de Rotterdammers de Champions League in gaat. Slot wordt nadrukkelijk gelinkt aan een vertrek naar Tottenham Hotspur. Volgens verschillende media meldt zijn zaakwaarneemster zich deze week in De Kuip. Valentijn Driessen bespreekt twee scenario’s.

Feyenoord veroverde acht dagen geleden dankzij een 3-0 overwinning op Go Ahead Eagles de zestiende landstitel in de clubhistorie. Het succes van Slot en zijn manschappen maakte veel los in De Kuip en de binnenstad van Rotterdam. De landskampioen werd op grootse wijze gehuldigd op de Coolsingel. Gedurende de festiviteiten schoot er telkens één vraag door het hoofd van de Feyenoorders: gaat Slot zich uitspreken over zijn toekomst? Dat deed hij niet en wilde hij ook niet doen op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met FC Emmen.

Algemeen directeur Dennis te Kloese speelde daarentegen wél open kaart over zijn toekomst. De Telegraaf meldde zondagmorgen dat Tottenham Hotspur zich met een miljoenenbod heeft gemeld voor Te Kloese, maar de topman van Feyenoord blijft voorlopig waar hij zit. Dat bevestigde hij in gesprek met De Telegraaf en óók aan tafel bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Driessen kan de actie van Te Kloese wel waarderen. “Ik vind dat hij gewoon een heel goed signaal afgeeft. Het is naar buiten gekomen en hij heeft direct gezegd dat het klopt, maar dat hij bij Feyenoord blijft. Hij is pas net bezig, is met zijn gezin uit Amerika gekomen en er is nog veel werk te verrichten”, zegt Driessen.

De chef voetbal van De Telegraaf heeft het vermoeden dat Te Kloese met zijn uitspraken iets hoopt te bereiken bij Slot. “Een heel duidelijk signaal en het leek ook alsof hij dat signaal wilde afgeven richting Slot, dat hij duidelijk moet maken wat hij wil en wat hij gaat doen.” Dat is vooralsnog de grote vraag, waar deze dagen weleens antwoord op gegeven zou kunnen worden. “Wat wij te horen hebben gekregen is dat zijn zaakwaarneemster (Rafaele Pimenta, red.) haar jawoord voor Slot heeft gegeven aan Tottenham Hotspur. Dat zou dus betekenen dat hij naar Engeland zou gaan en dat hij ook een aantal stafleden wil meenemen, alleen de bevestiging krijg je niet van het kamp Slot omdat hij daar niks over wil zeggen.”

Er bestaat ook een kans dat Slot ‘gewoon’ blijft bij Feyenoord. “Wat ik ervan begreep is dat de juriste aanstaande woensdag naar Rotterdam komt. Dan zullen we weten of zij Tottenham Hotspur als breekijzer gaat gebruiken om er een nóg beter contract voor Slot uit te halen óf dat zij naar Nederland komt om te zeggen dat Slot kiest voor Tottenham Hotspur”, vertelt Driessen. “Dan zal Feyenoord met Tottenham Hotspur om de tafel moeten om de afkoopsom te bepalen. Tottenham Hotspur heeft zich nog niet gemeld bij Feyenoord.”

‘Onfatsoenlijk handelen’

Driessen is van mening dat Slot Feyenoord snel duidelijkheid moet verschaffen. De verslaggever liet zich in zijn column al kritisch uit over de oefenmeester en spreekt voor de camera opnieuw zijn ongenoegen uit. “Feyenoord is een hele loyale werkgever, die heel goed voor Slot heeft gezorgd, zowel sportief als financieel. Dan vind ik dat je open kaart moet spelen, maar dat doet hij niet. Dat hij een geweldige trainer is, staat vast. Maar dit riekt gewoon naar onfatsoenlijk handelen.”