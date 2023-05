Driessen haalt uit naar Feyenoord én Slot en verwacht slecht nieuws voor Te Kloese

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor Feyenoord en Arne Slot. De Rotterdammers kroonden zich vorige week zondag weliswaar voor het eerst sinds 2017 tot kampioen van Nederland, maar sinds het binnenhalen van de titel gaat het vrijwel alleen nog over de toekomst van Slot. De succestrainer wordt nadrukkelijk in verband gebracht met Tottenham Hotspur. Uitsluitsel over zijn toekomst heeft hij nog niet gegeven. Driessen vreest het ergste voor Feyenoord.

Tijdens het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN zondagmorgen waren de ogen gericht op Dennis te Kloese. De algemeen directeur van Feyenoord was op een opvallend moment aangeschoven. De Telegraaf pakte zondagochtend immers uit met het nieuws dat Tottenham Hotspur een miljoenenbod heeft gedaan op Te Kloese. De topman van Feyenoord zou een overstap naar de Engelse topclub niet zien zitten. Of Slot Feyenoord na dit seizoen wél verruilt voor Tottenham Hotspur kon of wilde Te Kloese niet zeggen.

De oefenmeester zelf heeft eveneens nog geen duidelijkheid verschaft over zijn toekomst. Dat leidde bij Goedemorgen Eredivisie al tot verbazing bij Hans Kraay jr. en Driessen is evenmin te spreken over de gang van zaken in Rotterdam. “Na het kampioensduel met Go Ahead Eagles en de huldiging op de Coolsingel wilde Slot niets zeggen over zijn toekomst. Niets mocht het volksfeest bij Feyenoord overschaduwen, zeker zijn toekomst niet. En had hij niet een contract tot medio 2025? Sindsdien houdt Slot iedereen bij Feyenoord in het ongewisse”, schrijft Driessen maandag in zijn column bij De Telegraaf.

“Waarom? Omdat hij via zijn zaakwaarnemer Rafaele Pimenta, de Braziliaanse juriste die de plaats van haar overleden baas Mino Raiola heeft overgenomen, al een tijdje in gesprek is met Tottenham Hotspur. Zij zou voor Slot inmiddels ‘ja’ hebben gezegd tegen Spurs’ baas Daniel Levy”, weet Driessen. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf komt de zaakwaarneemster van Slot deze week naar De Kuip. Driessen verwacht dat Slot eveneens in zal gaan op de aanbieding van Tottenham Hotspur en Feyenoord dus op zoek moet naar een vervanger. “Feyenoord houdt er rekening mee dat Pimenta aan Te Kloesse - hij kiest voor Feyenoord en niet voor Tottenham Hotspur - zal vertellen dat zijn trainer-coach Spurs boven Feyenoord verkiest en dat Slot enkele stafleden wil meenemen. Daarbij zal ze graag de afkoopsom voor Slots contract tot medio 2025 willen weten.”

De huidige perikelen rond Slot doen Driessen terugdenken aan zijn vertrek bij AZ. De oefenmeester stapte bij aanvang van het seizoen 2021/2022 in bij Feyenoord, maar was een paar maanden eerder al tot een akkoord gekomen met de Stadionclub. Op dat moment was hij nog trainer bij AZ. Die club besloot hem per direct de laan uit te sturen. “Bij Slots gedwongen vertrek bij AZ werd beaamd dat hij een geweldige trainer-coach is, maar dat Slot alleen oog heeft voor de bv Arne Slot”, schrijft Driessen. “Bij AZ maakten ze korte metten met dit gedrag van Slot. Feyenoord laat zich daarentegen aan het lijntje houden, waar het middels een deadline duidelijkheid moet eisen. Feyenoord is groter dan Slot en de club moet verder.”