Vincent Janssen en Calvin Stengs brengen Antwerp-fans in extase tijdens kampioenswedstrijd

Vincent Janssen heeft Antwerp FC zondag op een 1-0 voorsprong geschoten in het mogelijke kampioensduel met Union Saint-Gilloise. Calvin Stengs tekende voor de assist bij de achttiende competitietreffer van de gewezen international van het Nederlands elftal.

Bij een overwinning op Union, waar Bart Nieuwkoop en Oussama El Azzouzi een basisplaats hebben, voltooit Antwer-trainer Mark van Bommel een fraai kunststukje in zijn eerste seizoen in de havenstad. Na de Belgische beker legt hij dan ook beslag op de eerste landstitel sinds 1957 voor The Great Old.