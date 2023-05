Volgende Eredivisieclub geïnteresseerd in jongste Van Bommel-telg

Ruben van Bommel staat in de belangstelling van Go Ahead Eagles voor volgend seizoen. De zoon van Mark van Bommel sprak al met de club en heeft de keuze uit meerdere Eredivisieclubs. Woensdag werd de achttienjarige aanvaller verkozen tot Talent van het Jaar in de Keuken Kampioen Divisie.

Van Bommel gaf in gesprek met Voetbal International al aan gesproken te hebben met meerdere clubs uit de Eredivisie. Datzelfde medium meldt nu ook het nieuws dat de zoon van de Royal Antwerp-trainer in gesprek is met Go Ahead.

Het is geen onbekend terrein voor de familie, want zijn opa Bert van Marwijk speelde ook in de Adelaarshorst. Eerst moet Van Bommel zich nog richten op play-offs met MVV tegen NAC. De ploeg moet zaterdag een 1-0 nederlaag goedmaken.

Nog een transfer in de Keuken Kampioen Divisie

Datzelfde VI meldt ook dat Younes Taha van PEC Zwolle in de nadrukkelijke belangstelling van Union Saint-Gilloise. Het talent werd was ook genomineerd voor de titel Talent van het Jaar, maar moest Van Bommel voor zich dulden. Het kan zomaar zijn dat Taha volgend jaar in de Champions League speelt, want bij een overwinning van Union tegen Antwerp zondag wordt de ploeg uit Brussel kampioen.