Waarom Mark van Bommel met Antwerp beter als derde dan als tweede kan eindigen in België

Mark van Bommel won afgelopen weekend met Antwerp FC de Beker van België. Daar blijft het mogelijk niet bij qua prijzen, want woensdag gaat de zogeheten Kampioenschapsronde van de competitie van start. Daarin zou Antwerp de Belgische landstitel kunnen grijpen. Lukt dat niet, dan doet zich de situatie voor dat Van Bommel en zijn team beter als derde dan als tweede in de eindrangschikking kunnen eindigen.

Antwerp gaat als derde van de Jupiler Pro League de komende weken de strijd aan met koploper KRC Genk, nummer twee Union Sint-Gillis en nummer vier (en regerend landskampioen) Club Brugge. Zoals in België gebruikelijk zijn de in de reguliere competitie behaalde punten van de vier titelkandidaten gehalveerd. Antwerp begon zodoende met een achterstand van slechts twee punten op Genk, al is dat aantal inmiddels opgelopen tot vijf omdat de koploper zondag won van Club Brugge.

Artikel gaat verder onder video

Maar waarom is een derde plaats op de ranglijst gunstiger voor Van Bommel en zijn elftal dan een tweede positie? Dat heeft alles te maken met de werking van de voorrondes van de Europese toernooien, zo legt de Belgische krant Het Nieuwsblad dinsdag uit. Als bekerwinnaar is Antwerp zeker in een plekje van de play-offs voor de groepsfase van de Europa League, zo weet de krant. Komt de club die ronde niet door, dan stroomt het automatisch door naar de groepsfase van de Conference League.

Bij een tweede plaats gaat Antwerp echter door naar de tweede voorronde van de Champions League. Mocht de club die niet doorkomen, dan stroomt The Great Old door naar de derde voorronde van de Europa League. Is ook die horde te machtig voor het elftal, dan volgen de play-offs voor deelname aan de Conference League, het derde toernooi. Als ook die ronde verloren gaat, dan is het Europese seizoen vroegtijdig voorbij en loopt Antwerp dus kwalificatie mis voor het toernooi waar het feitelijk al voor geplaatst is door de Beker te winnen.

Wat gebeurt er als Antwerp als derde eindigt? Dan plaatst de club zich voor de tweede voorronde van de Conference League. Dat is echter een minder gunstig startbewijs dan hetgeen de club met de bekerwinst al in handen heeft, waardoor Antwerp dat ticket kan doorgeven aan de nummer vier van de eindrangschikking. Uiteraard gaat Van Bommel voor de titel met Antwerp FC, maar ondanks de bekerwinst is zijn elftal zeker geen favoriet, zo gaf de Nederlandse coach dinsdag nog aan.

"Wij zijn zeker geen favoriet", vond Van Bommel. "Dat zeg ik niet om onszelf in de rol van underdog te drukken, hoor. Het kan nog alle kanten op, want het ligt dicht bij elkaar." Tot die conclusie kwam CEO Sven Jaecques ook bij Sporza. "Union is voor mij de titelfavoriet. Omdat het al twee jaar erg stabiel presteert, in elke competitie. Knap", zei hij over de komende opponent woensdagavond in de Jupiler Pro League.