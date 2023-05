Weghorst komt met opvallende reactie op gerucht over vertrek bij Manchester United

Wout Weghorst heeft niet te horen gekregen dat Manchester United afscheid van hem wil nemen. Onder meer de lokale krant Manchester Evening News meldde vrijdag dat de club heeft besloten om niet met de spits verder te gaan.

In de verkennende gesprekken die Weghorst heeft gevoerd, is zo'n boodschap niet geuit. "De club gaf daarin aan heel erg tevreden met mij te zijn. Met mij is absoluut niet gecommuniceerd dat Manchester United niet verder wil met mij", maakt Weghorst duidelijk in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

"Ik heb inderdaad in de media andere geluiden opgevangen, maar naar mij toe is waardering uitgesproken. Ze vinden mij absoluut een toevoeging voor het elftal", vervolgt de Oranje-international. "Er is waardering naar mij toe uitgesproken. Het is zeker niet het geval dat de club aan ons of aan mij heeft gecommuniceerd niet met mij verder te gaan. Integendeel zelfs. Ik moet afwachten."

Weghorst is geen vaste basisspeler meer bij Manchester United. Daardoor vraagt hij zich nog af of het de juiste club voor hem is. "Ik ben iemand die wil voetballen. Als het dan een tijd stilvalt, merk je wel dat je het mist. Als de club verder met me wil, moet ik weten wat voor rol er is weggelegd voor mij. Ik moet afwachten."