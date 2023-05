Wim Kieft kan er niet bij: 'Weet je hoe belachelijk Ajax zich maakt?'

Wim Kieft vindt dat Ajax zo snel mogelijk duidelijkheid moet verschaffen over de toekomst van trainer John Heitinga. Na het horen van een drietal buitenlandse trainers die op het lijstje van Sven Mislintat zouden staan, vraagt Kieft zich hardop af waarom de club Heitinga nog altijd geen uitsluitsel heeft gegeven over zijn toekomst.

Wilfred Genee meldde maandagavond bij Veronica Offside dat de Duitse directeur voetbalzaken onder meer aan Celtic-trainer Ange Postecoglou zou denken. Kieft onderbreekt de discussie om stil te staan bij de situatie van Heitinga, die formeel nog niet weet wat Ajax met hem van plan is.

Artikel gaat verder onder video

"Weet je hoe belachelijk Ajax zich maakt", zegt Kieft. "Waarom vertel je niet gewoon aan Heitinga of hij mag blijven of niet?", vraagt de oud-spits zich hardop af. Wie de nieuwe trainer ook gaat worden, Wesley Sneijder voorziet dat de rol van Heitinga komende zomer is uitgespeeld bij de club. "Als één van die drie zometeen komt, dan zal die ongetwijfeld zijn eigen staf meenemen", voorziet de recordinternational.