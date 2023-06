1908.nl: Kökçü landt vrijdag in Lissabon; dit weekend nog witte rook vanuit Portugal

Orkun Kökçü gaat zijn transfer van Feyenoord naar Benfica waarschijnlijk dit weekend al afronden. Vrijdagavond kwam het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl met een extra update over het vertrek van de aanvoerder van de Rotterdammers. Er wordt dan ook snel witte rook verwacht rond Kökçü.

Dat de 22-jarige captain van Feyenoord de stap naar Lissabon gaat maken, werd vrijdagmiddag al duidelijk. Inmiddels wordt er volgens 1908.nl haast gemaakt met het gladstrijken van de laatste plooien. Kökçü heeft vrijdag het vliegtuig naar Portugal gepakt om daar een medische keuring te ondergaan. Omdat er over een week interlandvoetbal op het programma staat, willen alle partijen dit weekend alles rond hebben.

Feyenoord ontvangt een vast bedrag van dertig miljoen euro voor de aanvoerder. Daarbovenop heeft algemeen directeur Dennis te Kloese bedongen dat 20 procent van de transferrechten in handen van de Rotterdamse club blijven. Kökçü zal in de Portugese hoofdstad zijn handtekening zetten onder een lucratief contract tot de zomer van 2028, waarmee hij meteen de best betaalde speler van Benfica wordt. In de overeenkomst van Kökçü wordt een afkoopsom van 120 miljoen euro opgenomen.

De supporters van Feyenoord hoeven na het afronden van de transfer niet lang te wachten om Kökçü weer te zien. Op zondag 30 juli (16.00 uur) spelen de Rotterdammers namelijk in De Kuip een oefenwedstrijd tegen de grootmacht uit de Primeira Liga. Dat wordt een weerzien met Kökçü en een treffen tussen twee landskampioenen. Benfica pakte namelijk onder leiding van trainer Roger Schmidt de titel in Portugal.