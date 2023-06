'53-voudig Italiaans international kan onder Mourinho eindelijk zijn Serie A-debuut maken'

AS Roma lijkt opnieuw zaken te gaan doen met Paris Saint-Germain. Afgelopen zomer huurde de club Georginio Wijnaldum, maar dat werd geen onverdeeld succes. De Nederlander wordt niet definitief overgenomen en inmiddels zelfs in verband gebracht met een overstap naar de Eredivisie. Een jaar later lijkt Marco Verratti (30) echter ook op weg naar Rome.

Dat melden diverse media in Frankrijk in Italië althans. De constructie rond Verratti zou grofweg dezelfde moeten worden als die rond Wijnaldum werd opgetuigd: Roma zou de middenvelder eerst een jaar huren van de Parijzenaars. Daarna krijgt de club de gelegenheid om Verratti voor een op voorhand vastgestelde som definitief over te nemen.

Verratti staat al sinds de zomer van 2012 onder contract in Parijs en werd met PSG inmiddels negen keer kampioen van Frankrijk. Destijds pikte de steenrijke club hem als 19-jarige op bij Pescara, waar hij zijn debuut als prof maakte. Let wel: in de Serie B, het tweede niveau in Italië. Mocht de deal met Roma gestalte krijgen, dan mag Verratti zich dus op dertigjarige leeftijd opmaken voor zijn debuut in de Serie A.

Met Verratti zou Roma een zeer ervaren middenvelder aan de selectie toevoegen. In alle competities kwam hij inmiddels tot 416 wedstrijden voor PSG, waaronder 276 in de Ligue 1. Bovendien is Verratti 53-voudig international van Italië (drie doelpunten). Met La Squadra Azzurra was hij onder meer actief op WK van 2014 in Brazilië en het gewonnen EK van 2020, dat wegens het coronavirus een jaar later werd gespeeld.