AC Milan blundert en kondigt afscheid van Zlatan Ibrahimović onbedoeld al aan

Zlatan Ibrahimović gaat zondag afscheid nemen van zijn club AC Milan. De grootmacht uit de Serie A heeft naar verluidt besloten om het aflopende contract van de routinier niet te verlengen. Dat nieuwtje kwam zaterdagmiddag op knullige wijze naar buiten door een foutje van Milan.

Ibrahimović kende door een zware blessure een moeizaam seizoen bij Milan, maar zijn toekomst bleef lang ongewis. Nu heeft Milan volgens Fabrizio Romano laten weten dat de spits deze zomer transfervrij gaat vertrekken uit het San Siro. De huidige nummer vier van de Serie A heeft besloten het aflopende contract van de 41-jarige Zweed niet te verlengen. Zodoende kan hij nog op zoek naar een nieuw avontuur.

Artikel gaat verder onder video

Het zou goed kunnen dat Ibrahimović actief blijft in de Serie A. Silvio Berlusconi wil de doelpuntenmachine namelijk graag naar AC Monza halen. Die club hield zich dit seizoen goed staande in de middenmoot en wist zich overtuigend te handhaven. Milan laat Ibrahimović echter niet zomaar gaan. Zondagavond (21.00 uur) krijgt hij een afscheidswedstrijd. Milan speelt dan in eigen stadion tegen Hellas Verona, al mist hij die wedstrijd vanwege een blessure.

Zaterdag zag een oplettende bezoeker van San Siro al dat het afscheid van Ibrahimović aanstaande is. In het stadion was namelijk de tekst 'Godbye Zlatan' te zien. Het was natuurlijk niet de bedoeling dat die teksten al zichtbaar waren voor de buitenwereld. Omdat het toch al uitlekte, heeft Milan aan de Italiaanse media laten weten dat er zondagavond afscheid genomen zal worden van de routinier.

Ibrahimović heeft al een indrukwekkend lijstje clubs achter zijn naam staan. De goaltjesdief speelde achtereenvolgens bij Malmö FF, Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United, LA Galaxy en nogmaals Milan. De 122-voudig international van Zweden speelde dit seizoen slechts vier competitiewedstrijden voor Milan. Daarin was hij goed voor een doelpunt.